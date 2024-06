«Al poble de Vilabertran, apostem molt fort per la cohesió social»

Eudald Brugat Montiel (Vilabertran, 1981) és empresari familiar, a escala local, i el 2023 va encapçalar la llista de SOM Vilabertgran-AM a les eleccions municipals. Brugat és alcalde i, també, esportista.

Com li ha anat el seu primer any de mandat?

Ho valorem molt positivament, nosaltres. Ha estat un any d’aprenentatge dedicat a aprendre, perquè ningú mai neix ensenyat en aquest món.

L’any passat, vostè va agafar el relleu a Martí Armadà, l’últim alcalde. Quin poble els va deixar?

En Martí ens va deixar un poble molt endreçat i ben equipat amb totes les seves infraestructures i nosaltres, des del nostre punt de vista, l’hem de mantenir fent créixer la gent del poble amb diferents activitats, per fer un poble més social. En Martí ens va deixar un poble molt ben equipat amb totes les seves fases establertes.

La Canònica i el conjunt monumental que té Vilabertran estan ben aprofitats pel que fa a les visites?

Bé, la Canònica està gestionada per l’àrea de Patrimoni i Jaciments de la Generalitat de Catalunya, amb la qual nosaltres tenim uns lligams molt estrets i molt bona relació. Tant és així que, des que hem entrat a l’ajuntament, hem accelerat la nostra programació cultural dins de la Canònica per tal de poder revalorar encara més aquest monestir romànic, que és un dels més ben conservats de tot Catalunya i amb una allau de visitants important. Sempre ens hem queixat tots que els monuments de Catalunya que obren de dijous a diumenge, potser, necessitarien un parell de dies més per a rebre visitants. S’està treballant dins de l’àrea de jaciments per veure si hi ha aquesta possibilitat. Tenim molt bones relacions i hi ha una programació durant tot el 2024. Nosaltres tenim dos o tres anys de programació perquè pugui sorgir aquest esperit i que no ens convertim en un poble dormitori.

Continuen compartint l’escola amb l’ajuntament, però...

Sí, és un greu problema, això, perquè n’estem parlant amb el departament d’Educació. Tenim una part de l’escola a l’ajuntament, una altra a Can Rostoll, on hi ha la llar d’infants, i dues classes més a dalt, i una altra part en barracons, on hi ha els d’infantil. Tenim tot el procés per a l’escola nova en marxa, tot i que l’anterior Ajuntament ja hi va apostar i nosaltres hi estem donant continuïtat. Pressionem molt al departament perquè estem molt ofegats tenint els alumnes en tres edificis diferents. Tenim el solar tot a punt i a l’espera que el projecte de la nova escola s’activi al més aviat possible.

Això els genera algun problema extern a l’hora de créixer?

Estem limitats amb l’escola. Ara estem al voltant dels 115 alumnes entre tots, i això ens limita molt en tres espais diferents, ja que l’espai entre una aula i l’altra comporta sacrificis. Ensenyament ens dona prioritat i som allà.

Al mes d’abril passat, dedicaven unes jornades a debatre sobre la manca d’aigua. Les últimes pluges ho han corregit?

Crec que les últimes pluges ens han ajudat a tots i, al consistori, ens ha ajudat a recuperar una mica l’alegria amb la nostra jardineria, perquè teníem tot el reg parat i això era un sacrifici molt gran. Què hem fet? Doncs, un pla de xoc buscant diferents solucions. Estem plantant planta grassa que comporta poc consum d’aigua i, pràcticament, pot viure sense regar. Estem transformant la jardineria que teníem. És complicat, però hem de mirar endavant buscant una jardineria sostenible.

En aquest primer any al capdavant del govern de Vilabertran, han ampliat el nombre d’aparcaments a l’entrada del poble...

Sí, aquí hem fet un canvi de la mobilitat reduïda en tres carrers interns del poble, per fer-hi una circulació única que ajudarà a descongestionar la situació interna del poble. Estem ben equipats amb pàrquings exteriors. L’anterior consistori ja ho va començar a fer i, si en fan falta, en farem més. Estem rebent una allau d’autocaravanes i, d’aquesta manera, estaran més controlades per sectors.

Amb els pobles veïns, hi tenen bona relació?

Sí, hi tenim molt bona relació, sobretot amb els alcaldes de Peralada, Miquel Brugat, i de Cabanes, Àlex Hernández. Ens coneixem tots i ens hem ajudat. Amb Cabanes, Peralada i Figueres, ja col·laborem amb la Mitja Marató i el funcionament va molt bé. Sí que sempre podem arribar a més col·laboracions, ja que l’entesa hi és. A l’hora de fer coses futures, estic superdisposat a ajudar i a intentar aportar noves idees.

Ara que parlava de la Mitja Marató, li vull dir que vostè també dedica el temps lliure a practicar esport...

Sí, no em considero esportista, sinó que faig el que puc. Soc practicant del running i aficionat a fer curses de muntanya, però a un nivell molt baix. Com diuen, soc un petit missioner.

Som ja a les portes de l’estiu. Es notarà a Vilabertran?

Aquí, apostem molt per la cohesió social i, quan vam entrar a l’Ajuntament, vam convocar el jovent i els vam proporcionar les eines perquè poguessin fer una nova comissió i han fet l’associació La Bertranada, a la qual li hem donat tota l’ajuda possible perquè puguin fer-se càrrec de les festes majors, conjuntament amb la comissió de festes que hem creat. Els hem ensenyat el nostre projecte de la Bertranada Fest, que serà el 19 de juliol, i hi portarem el grup Buho’s com a cap de cartell, amb entrada gratuïta i per a tots els públics. Volem que el jovent es vagi preparant per a contribuir i fer-se càrrec de les festes majors i de les seves nits. Hi hem apostat molt fort i la resposta ha sigut molt positiva. Amb la llavor que hem plantat, ara venen els fets.

Hi ha bona relació entre els joves i la gent gran a Vilabertran?

Sí, jo trobo que hi ha molt bona relació, però, amb l’edat, la vida és diferent d’una banda a l’altra. Crec que el jovent d’avui dia ha canviat moltíssim i ens falta crear aquesta cohesió entre un grup de població i l’altre perquè tot sigui més afable i pugui tirar endavant. Ara, amb la Bertranada, hem encès una espurna per a endegar un projecte i això ha de donar els seus fruits.