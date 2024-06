Gael Rodríguez: Un any sent l’alcalde més jove d’Europa

El 28 de maig del 2023, Gael Rodríguez va guanyar les eleccions municipals de Portbou amb majoria absoluta. Tenia dinou anys, poca (o cap) experiència en gestió pública i es posava al capdavant d’un poble amb un deute municipal de més del 100% i una demografia en retrocés i envellida. «Portbou té molts problemes i és hora que li digui hola al segle XXI», explicava en una entrevista a l’EMPORDÀ on, amb la il·lusió de la postadolescència, dibuixava un futur que trenqués el relat d’un poble en decadència per la desaparició de la frontera i de la històrica febril activitat ferroviària. «Portbou podrà tornar a viure de la seva estació», deia en un titular, a mig camí, entre la provocació i el lema motivador, aquell noi que s’acabava de convertir en l’alcalde més jove d’Europa. Avui, un any més tard, Portbou no torna a viure de la seva magnífica estació de tren. Però, i això no és anecdòtic, Renfe torna a generar nous llocs de feina al poble amb el flamant Centre de Tecnologies Digitals. «Ja està en marxa, amb una persona del poble que hi està treballant i dues de fora que s’han empadronat al poble per treballar i desenvolupar el seu projecte de vida».

«Portbou és avui un municipi en transformació, potser no ho notem, perquè les coses no van tan de pressa com ens agradaria, però estem en transformació», va explicar Gael Rodríguez el divendres 31 de maig en una conferència a la Sala Congesta on va repassar el seu primer any com a alcalde més jove d’Europa. Gael Rodríguez és realment insistent a l’hora de picar portes per demanar subvencions, ajudes, consells o millores per a Portbou. Ho saben la gent del seu partit, el PSC, ho saben els responsables de la Generalitat, de l’Estat... Ho saben els periodistes i ho saben els gestors de Renfe, Endesa, Telefònica... Picant portes, i sent descarat com només ho són els joves, Gael Rodríguez ha aconseguit part dels fruits que s’havia proposat. I que va desgranar el divendres passat en la seva conferència. Aprovar el pressupost més alt de la història del poble, que acabarà superant els 3 milions d’euros per un poble d’escassos mil habitants, ampliar la plantilla de la brigada municipal de 3 a 5 persones, posar en marxa el servei de vigilants i licitar un nou servei d’aigües que en un termini de set anys hauria de permetre canviar les canonades aixecant i refent tots els carrers del poble. Hi ha molts reptes pendents. Començant per la neteja - «sabem que encara no complim amb els estàndards de neteja que es mereixen els nostres veïns» -, però l’alcalde més joves d’Europa promet continuar picant portes. Perquè, parafrasejant Alfonso Guerra, «vamos a dejar este pueblo que no lo conocerá ni la madre que lo parió».