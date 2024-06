Els pagesos acusen el govern espanyol de no escoltar-los i avisen que les mobilitzacions continuaran

Els pagesos acusen el govern espanyol de no escoltar les seves peticions i avisen que les mobilitzacions continuaran. El portaveu de Revolta Pagesa, Martí Planas, diu que aquest dilluns van trucar en diverses ocasions al ministeri d'Agricultura, capitanejat pel ministre Luis Planas, i que, en una ocasió, els van arribar a penjar el telèfon. La plataforma, que qualifica "d'èxit" la convocatòria, alerta que no s'aturaran fins que els facin cas i que tornaran a les carreteres. El tall de l'AP-7 a la Jonquera s'ha aixecat aquest dimarts quan passaven pocs minuts de les nou del matí, gairebé una hora abans del previst. La cinquantena de tractors que quedaven han girat cua i s'han dirigit escortats per la policia fins a la sortida 3 de Figueres.

El tall de l'AP-7 a la Jonquera s'ha aixecat abans del previst però els participants el qualifiquen "d'èxit total". La convocatòria ha aconseguit tancar tots els passos fronterers amb França i els agricultors de banda i banda asseguren que ha servit per demostrar la seva capacitat de mobilització.

Des de Revolta Pagesa han celebrat la protesta i han avisat que les mobilitzacions "continuaran". Planas ha acusat el govern espanyol de no escoltar les seves reivindicacions però ha dit que seguiran lluitant perquè els facin cas. "La gent està molt unida, molt valenta i disposada a més", ha dit.

Per la seva banda, el pagès del Vallespir Sebastià Barboteu, ha explicat que, tot i la poca afluència d'agricultors de la Catalunya del Nord, la protesta ha funcionat i que el govern francès ja ha pres nota. "Ens han dit que les tres reivindicacions que fem son honestes, que són aplicables i que ja hi estan treballant", ha afirmat.

En aquest sentit, ha dit que s'han emplaçat a parlar-ne passat l'estiu. "Ens diran com avança tot", ha afegit. Barboteu també ha advertit als eurodiputats que surtin de les eleccions d'aquest diumenge que "hi ha molta feina a fer pel sector primari".