Les Basses del Terrisser de Figueres llueixen per primer cop des de la rehabilitació

La recuperació de les Basses del Terrisser de Figueres ja és un fet, vam escriure el febrer de l’any passat, però també vam destacar que el valor ecològic d’aquests terrenys no es podria veure en tota la seva plenitud fins que plogués i s’omplissin les llacunes amb l’aigua que tant es trobava a faltar. Aquesta primavera, l’aigua ha arribat a la zona, sense que ho hagi fet en grans quantitats, però, com a mínim, permet donar una nova visió a aquest espai privilegiat i amb una remarcable biodiversitat.

Les Basses estan situades en el sector nord-oest del terme municipal de Figueres, a la zona dels Arcs del Castell, entre la carretera de Llers i el centre penitenciari que porta el nom d’aquest punt geogràfic.

Un espai amb molta història

Les Basses del Terrisser tenen una llarga història al seu darrere, vinculada a la indústria local dels terrissaires figuerencs, uns professionals que aprofitaven aquests terrenys per a extreure un fang de textura especial que permetia elaborar peces d’ús domèstic i decoratiu molt apreciades arreu del país.

La presó del Puig de les Basses es va inaugurar el juny de 2014. Sis anys abans, la Generalitat va incloure aquest espai en el catàleg de zones humides de Catalunya. Una bona part dels terrenys eren de propietat privada, però l’Incasòl se’n va quedar una part que encara està sota els seus dominis.

La bassa principal amb aigua, però encara lluny de la seva capacitat / Santi Coll

L’any 2018, l’Ajuntament de Figueres, esperonat per l’àrea de Medi Ambient que gestionava el regidor Francesc Cruanyes, va adquirir la part privada de les Basses. En el mandat anterior, es va redactar i tirar endavant el projecte de restauració d’aquest espai des de la Regidoria de Sostenibilitat que dirigia Ester Marcos amb Xavier Turró com a tècnic de l’àrea. La intervenció que es va executar tenia un pressupost de 47.023 euros, amb una important aportació de fons europeus procedents de la Conselleria d’Acció Climàtica de la Generalitat (31,239 euros).

El projecte de restauració d’aquest espai d’1,22 hectàrees va ser redactat per l’empresa Phragmites i va executar Drim Nature Engineering.

L'espai natural només es pot visiar a peu o amb bicicleta / Santi Coll

Durant anys, sobretot quan va desaparèixer l’activitat dels terrissaires, l’entorn de les Basses va convertir-se en un abocador a cel obert. Una situació que es va agreujar amb l’expansió del conreu il·legal de marihuana, la qual cosa va afectar de ple els terrenys pròxims a la carretera de Llers, amb l’aparició continuada de bosses amb restes de plantacions. Un fet que encara es dona en aquest tram. Per a evitar-ho, l’accés està limitat amb una tanca i un cadenat, la primera de les quals pertany a un camí de servei de la presó. Diversos interns van participar en la restauració de l’espai.

Ofici antic

Les peces de terrissa elaborades pels artesans figuerencs van tenir molta anomenada per la seva qualitat i disseny. Gerres, càntirs, plates, plats, cassoles i altres estris de la vida quotidiana sorgien dels tallers locals. Encara avui se’n poden trobar a can Rosa del carrer de la Jonquera. Una de les empreses referents va ser la de ca l’Ymbert de la Rambla. Eren els propietaris d’una part important dels terrenys del Puig de les Basses, un fet que es recorda en un dels panells informatius de les Basses dels Terrissers. Albert Ymbert, el darrer terrissaire de l’establiment, recordava anys enrere que «a casa tenim constància d’aquest ofici des del segle XVIII». En el món del col·leccionisme, la terrissa de Figueres és molt buscada i valorada, tot i que a la ciutat aquest fet no és gaire conegut, ni reconegut.

Les darreres pluges han aportat aigua als bassals d'aquest espai, però encara en faria falta molta més per acabar d'omplir la capacitat de les basses, una de les quals és travessada per una passera de fusta que encara no s'ha pogut estrenar com a pas lacustre.