Figueres alerta d'un intent d'estafa amb missatges simulant el compte oficial de la Casa Natal Salvador Dalí

L'Ajuntament de Figueres alerta d'un intent d'estafa per Internet amb missatges simulant el compte oficial de la Casa Natal Salvador Dalí. Segons detalla el consistori, el missatge informa als usuaris que han estat seleccionats com a guanyadors d'un concurs que no existeix i, per poder reclamar el premi, demana accedir a un enllaç i registrar-se. A més, afegeix que si aquest tràmit no es completa en un termini de 30 minuts, es perdrà el premi. L'Ajuntament adverteix que aquests missatges no s'envien des del compte oficial i sol·licita no contestar ni facilitar cap dada personal. En cas de rebre'l, també demana advertir els contactes, especialment persones grans o vulnerables.

Captura de pantalla del missatge d'intent d'estafa. / Cedida a l'Empordà