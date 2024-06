EMPORDÀ renova i canvia el disseny de la seva edició impresa

EMPORDÀ canvia aquest dimarts el disseny de l’edició de paper en el marc d’un projecte de les capçaleres de Prensa Ibérica per renovar la seva imatge i implantar un disseny comú. La nova edició de paper serà més neta perquè s’eliminen la majoria dels filets i requadres de separació, tant en interiors com en portada, donant una millor jerarquia als continguts. També canviaran les tipografies. La tipografia serà la Merriweather en el cos de text; i la Fire Sans, una font moderna, d’ús lliure i amb personalitat, en els títols. Ambdues suposen una transició suau respecte a les que s’usaven fins ara

El blau continuarà sent el senyal d’identitat d’EMPORDÀ. Les pàgines de Cultura i Societat presentaran una variant més fina de titulació, però mantenen el color de la resta de la publicació. S’introdueixen elements de color en els títols com a element d’èmfasi. En canvi, en la secció d’Esports s’apostarà pel color vermell i tindrà una variant més gruixuda de la tipografia. A més, hi haurà nous criteris i pautes de distribució dels elements gràfics, de titulació i de suport per a facilitar la lectura i l’harmonia dels dissenys.

El redisseny d’EMPORDÀ arriba en el marc de la gran resposta dels lectors al producte editorial que està consolidat com la publicació setmanal en paper amb més difusió de Catalunya. Amb dades auditades, EMPORDÀ va tancar l’any 2023 amb difusió de 3.093 exemplars segons l’OJD, molt per davant de la resta de setmanaris del país i triplicant les xifres del seu competidor a la comarca. Una fidelitat dels lectors de l’Alt Empordà que en l’edició digital, www.emporda.info, es dispara en un mes de maig amb prop de 350.000 usuaris únics i més d’1.100.000 pàgines vistes.

Creix un 163% l'audiència d'Emporda.info en els 2 últims anys

La consolidació d’EMPORDÀ com a principal referent informatiu de la comarca està avalada per les excel·lents dades d’audiència de la seva versió digital, emporda.info, que han crescut un 163% en els dos últims anys. Aquest mes de maig passat, emporda.info ha tornat a millorar el seus registres amb 341.224 únics mensuals i 1.135.550 pàgines vistes en aquests 31 dies. Aquestes dades demostren l’interès que desperten les informacions d’EMPORDÀ, també fora de la comarca i els seus 146.000 habitants. La rellevància informativa d’EMPORDÀ també es deixa veure a les principals xarxes socials —Instagram, Twitter, Facebook i Tik Tok— on suma en conjunt més de 60.000 seguidors.