Els pagesos del tall de la Jonquera comencen a recollir per aixecar la protesta

Els pagesos que des d'aquest dilluns al matí tallen l'AP-7 a la Jonquera han començat a recollir a primera hora del matí per aixecar la protesta a les 10, tal i com havien anunciat. Els concentrats han esmorzat i retirat taules, cadires, neveres, tendals, grups electrògens i els barres de bar que hi havia instal·lades i a quarts de nou del matí només hi queden una cinquantena de tractors. De fet, molts ja estan fent maniobres per girar i preparar-se per la sortida de l'autopista. L'ambient és distès i està previst que abans d'acabar la protesta facin una roda de premsa de balanç.

El tall de la Jonquera va començar aquest dilluns a les deu del matí. Uns sis tractors de la Catalunya del Nord i més d'un centenar del Principat van arribar alhora i es van situar just al tram fronterer en una protesta "històrica" i sense precedents.

La protesta ha tingut des del primer moment un to festiu i, a diferència de les que es van fer al febrer, no s'hi van muntar barricades. A l'assemblea de la tarda, la plataforma Revolta Pagesa va anunciar la creació del primer gremi de la pagesia de Catalunya.