Comencen les obres del camí de vianants entre Vilanant i Taravaus

L’Ajuntament de Vilanant ha començat les obres del carril de vianants i ciclable que unirà Vilanant amb el nucli de Taravaus. Les obres tindran una durada aproximadament de dos mesos i la circulació de la carretera des de les Cases Noves a Taravaus es veurà afectada en alguns trams a la circulació viària. Per aquest motiu, l’Ajuntament demana als vehicles «prudència a l’hora de circular per aquesta carretera». El darrer ple de l’Ajuntament de Vilanant, de principis del mes de març, va aprovar definitivament el projecte, que va rebre una subvenció de 150.000 euros del Servei Català de Trànsit.

«El Camí dels Til·lers, a la carretera que va d’Avinyonet de Puigventós a Cistella, per a vianants, ha tingut molt d’èxit entre els usuaris i, ara, volem fer un carril que enllaci fins a Taravaus», explica l’alcaldessa, Anna Palet, la qual recorda que a l’accés a Taravaus des de la carretera A-26 ja van poder reduir el trànsit de vehicles, ja que hi passaven molts camions de gran tonatge per evitar la carretera d’Avinyonet de Puigventós. «Vam pensar en la necessitat de conscienciar els usuaris de la carretera», afirma Palet.

L’actuació s’inicia amb la continuació de la vorera de formigó existent a tocar les Cases Noves i fins al final de la zona qualificada d’urbana. A partir d’aquí, es configura una rigola de formigó en massa, una vorada remuntable i una estesa de sauló acabada amb vorada de tauló a tocar dels camps de cultiu. Aquesta solució arriba fins a la zona urbana de Vilanant, on un gual per pas de vehicles i una vorera de formigó a nivell de l’asfalt porten els vianants fins a les voreres ja existents al carrer Escoles.

En aquest tram, s’hi instal·laran embornals pel drenatge de les aigües de pluja i un conducte soterrat de diàmetre 500 per evacuar les aigües a llera. Un senyal interactiu d’indicació de la velocitat i unes bandes prefabricades collades a l’asfalt ajudaran a la reducció de la velocitat en aquest tram del vial.

Un cop deixat el nucli urbà de Vilanant, la secció passa a ser sense vorades i formant cuneta amb terra per ajudar a l’escorrentia de les aigües del vial sense malmetre el camí de vianants i bicicletes.

Aquesta superfície de pas s’aconsegueix només amb moviment de terres (en alguns espais cal terraplenar i, en altres, cal fer desmunts) i desbrossant les zones forestals que toquen el nou pas de persones i bicicletes. No es preveu el pas de noves instal·lacions, ja que el camí quedarà amb terra i hàbil per fer-hi noves actuacions en el cas que es creguin necessàries en un futur.