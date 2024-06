Veïns de Cantallops demanen "protegir" un distintiu del poble: les voreres de granit

Diverses persones i veïns de Cantallops demanen salvaguardar les voreres de granit que hi ha al poble com a elements de singularitat local. Els sotasignats sol·liciten a l’Ajuntament que, davant de les obres del carrer Figueres i les properes de la plaça Major i la plaça del Fort, es conservin les voreres de granit. Les voreres, conjuntament amb l’empedrat de la costa d’en Tonja (sufragat per l’empresari Ferrús, explotador de la pedrera d’en Xuliman), representen una mostra de la idiosincràsia i de la peculiaritat de Cantallops, perquè estan fetes i tallades amb granit local.

"Les voreres representen l’exemple d’una característica etnològica per ser, l’ofici de picapedrer, un dels més singulars de la població. I no només això, sinó que, en determinats trams, se’n coneix l’autor", apunten, afegint que "són una mostra de la cultura local, per tant, un bé cultural. Les voreres representen, a més, una protecció per a les construccions, cases, locals i habitatges per pluges i les avingudes d’aigua. No cal destruir-les, cal conservar-les, i posar-les en valor és una bona oportunitat per reivindicar la tradició dels picapedrers".