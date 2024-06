El TSJC detecta un increment de casos penals als jutjats de Figueres

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) demana la creació d’un nou jutjat penal a Girona amb exclusivitat en casos de violència envers les dones per la saturació del jutjat penal 6. El president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, ha explicat que tot i que hi ha un jutge de reforç, només hi ha una oficina judicial que no pot assumir l’elevada càrrega de treball. El president en funcions de l’Audiència de Girona, Adolfo García Morales, ha concretat que, si s’acaba creant, la intenció és que assumeixi els enjudiciaments d’aquest àmbit de Figueres i així, de retruc, descongestionar aquests jutjats.

Segons el TSJC, cal esperar a veure com es tanca l’any amb el nou jutjat de primera instància i instrucció 9 de Figueres. "Estem convençuts que ens ajudarà a agilitzar els processos", ha dit Barrientos. Tot i això, ha admès que en l’últim any han detectat un increment de l’entrada de casos als penals, que estan "molt per sobre" de la càrrega de treball. Amb tot, continuen demanant la separació de jurisdiccions del partit judicial de Figueres i la implantació d’una nova oficina judicial, així com el manteniment dels reforços de personal.