Mobilització a Navata en contra del macroparc solar: "Des de l'Ajuntament farem l’oposició necessària"

La Sala del Sindicat de Navata es va omplir a vessar, divendres passat al vespre, amb una jornada informativa sobre els macroprojectes solars al voltant del municipi. L’acte era organitzat per tots els membres del consistori i l’alcaldessa, Bibiana Vallmajó, va manifestar la voluntat i l’aposta de l’ajuntament per les energies renovables, però que tenen la total disconformitat amb aquest projecte, afegint que faran tota l’oposició necessària per fer-hi front.

Antoni Turiel, científic i divulgador sobre l’energia, va fer una crida a repensar un nou model de producció prioritzant la sostenibilitat. També va instar a tots els presents a anar més enllà en la lluita pel canvi climàtic, apostant per la proximitat, la qualitat i la consciència.

"Tenim presentat un recurs d’alçada"

Seguidament, Arnau Lagresa, representant de la Iaeden, va exposar la situació de les renovables a Catalunya i a l’Alt Empordà, destacant que el consum que representa l’energia respecte a les emissions de CO2 és del 30% i, per tant, cal un canvi de model de consum en tots els àmbits. "Tenim presentat un recurs d’alçada", va destacar Lagresa.

L’anterior alcalde de Navata, Jaume Homs, va exposar el procés que van seguir els parcs solars projectats des del 2021 fins avui dia, recordant que, des de l’ajuntament, es van dur a terme al·legacions als projectes pel seu impacte ecològic, mediambiental, paisatgístic i social que representa. "D’entrada, ja vam dir que era un despropòsit i una falta de consideració amb el territori", va recordar Homs.

Josep Llobet, el regidor de Medi Ambient de l’actual consistori, va exposar cadascun dels cinc parcs projectats inicialment i els motius de denegació o baixa de cada un d’ells, fins a arribar a la situació d’avui: el Parc Santa Llogaia 5, amb aprovació de la Direcció General d’Energia. "El nostre model és el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)", va remarcar el regidor.

Més de 74.000 plaques solars

Aquest parc projectat ocuparia una superfície de més de 60 hectàrees, i comptaria amb la instal·lació de més de 74.000 plaques de 2 metres d’alçada al terme de Navata afectant gran part de la carretera que uneix Navata i Lladó. El projecte generaria 50 MW, que representa deu vegades el consum energètic del municipi tenint en compte equipaments, serveis i habitatges.

Finalment, es va obrir un torn de paraula on veïnes propietàries van exposar la seva oposició al projecte: "El mas Pou no dona permís per posar aquestes plaques", va alertar una veïna directament afectada. Pobles de l’entorn van allargar la mà per la col·laboració davant de projectes similars en els seus municipis. Assistents a l’acte també van exposar suggeriments i idees per continuar amb la tasca d’oposició des del consistori i van instar el Consell Comarcal i la mateixa Generalitat a posar-se les piles per fer realitat una transició energètica sostenible.

L’alcaldessa Vallmajó va convidar els presents a lluitar pel territori i a participar en una següent convocatòria d’assemblea on, ja informats del tema, tots els agents implicats puguin unir forces per tal d’evitar que el projecte tiri endavant.

