L’escola Amistat de Figueres crea itineraris a les Salines en homenatge a un alumne

L’alumnat de l’escola Amistat de Figueres ha donat a conèixer el treball que han realitzat durant el primer trimestre d’aquest curs amb el projecte 'Descobrint la natura amb el gat fer'. A partir d’un àudio conte escrit, il·lustrat i narrat pel professorat de l’escola, els infants van treballar els diferents ecosistemes que trobem a l’entorn de les Salines.

Aquest és un projecte molt especial, ja que vol recordar l’Ovidi un alumne que, malauradament, ens va deixar el juny de l’any passat. "Ell era un nen molt curiós i apassionat de la natura. Així que quan vam saber la notícia, vam començar a pensar de quina manera podíem treballar, des de l’escola per recordar-lo. Vam voler que l’alumnat descobrís les Salines, un entorn que l’Ovidi coneixia i estimava", explica la directora de l’escola Amistat, Roser Giró.

Alumnes treballant en el projecte a classe. / Escola Amistat

Descobrir les Salines

Així doncs, a partir del conte, els diferents grups classe van començar a investigar, gràcies a diferents experts i amics de la família de l’Ovidi, quins són els diversos ecosistemes de les Salines. El projecte ha fet que l’alumnat hagi realitzat diverses sortides a la natura per tal d'adquirir un aprenentatge real d’allò que estaven investigant. El professorat de l’escola, abans de començar el treball amb l’alumnat, també va rebre formació per tal d’aconseguir majors aprenentatges.

Després d’escoltar els experts, visitar l’entorn i descobrir totes les característiques de cada ecosistema, els infants han creat uns enigmes que conformaran dos recorreguts per les Salines, que permetran al visitant descobrir el lloc on es troba. Tots els enigmes i la feina d’investigació s’ha recopilat en una revista que es va regalar a les famílies de l’alumnat per Sant Jordi.

Un dels tòtems de fusta del projecte. / Escola Amistat

Difusió de l’entorn

Els enigmes que han creat els infants de l’Amistat fruit d’aquest treball generaran dos nous itineraris a la zona de les Salines. A través de tòtems que indiquen la ruta, tothom qui visita aquest entorn natural podrà gaudir i resoldre els enigmes que han elaborat els infants de l’Amistat. Uns indicadors de fusta que quedaran per sempre en aquest espai natural, contribuint a difondre la flora, la fauna i l’entorn.

Aquest diumenge 2 de juny s'han estrenat els itineraris i s'han resolt per primera vegada aquests enigmes que permeten augmentar els coneixements sobre aquesta zona de l’Alt Empordà. L’acte ha tingut lloc al Refugi Santuari de les Salines, a Maçanet de Cabrenys. La trobada es va cloure amb una arrossada popular amb tots els participants.