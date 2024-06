Un centenar de persones es mobilitzen a la gola del Fluvià per reclamar que es reobri el camí i es renaturalitzi l'espai

Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge al Fluvià Nàutic de Sant Pere Pescador per reclamar que es reobri el camí del Joncar, que dona accés a la desembocadura, i es renaturalitzi l'espai. A més, denuncien "les activitats il·legals" com pernoctació de caravanes i lloguer de motos d'aigua i caiacs, així com "el cas omís que fa el promotor a les ordres de les administracions". La mobilització l'ha convocat el Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, amb el suport de l'Iaeden i l'Apnae, que recorden que Fluvià Nàutic té classificació de sòl no urbanitzable. El promotor Víctor la Torre es defensa i diu que té "tots els permisos el regla" i que "tot i no existir cap camí públic, la gent pot passar a peu o en bicicleta".

El Grup en Defensa de la Gola del Fluvià ha convocat aquest diumenge al matí aquesta concentració davant les instal·lacions del Fluvià Nàutic, a la que han donat suport prop d'un centenar de persones. Amb pancartes i clams contra el projecte, els manifestants s'han oposat a les activitats que, defensen, s'hi fan sense autorització. En concret, denuncien que el promotor hi té habilitat un espai on s'ofereix a caravanes l'opció de pernoctar-hi i també es lloguen embarcacions com motos d'aigua o caiacs. A més, l'estiu passat s'hi va instal·lar una guingueta, per la que afirmen que tampoc es tenien permisos.

Els ecologistes critiquen que aquestes activitats es mantinguin, després que el Servei del Litoral de la Generalitat hagi ordenat la suspensió de les activitats de lloguer de motos aquàtiques i caiacs i la retirada d'instal·lacions de les zones de servitud de protecció i trànsit de les zones marítim-terrestre. En la mateixa línia, denuncien que el promotor també fa "cas omís" a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, que havia clausurat i precintat l'aparcament d'autocaravanes, que torna a estar actiu, així com instal·lat un gàlib per no permetre el pas a caravanes, que els ecologistes alerten que "el promotor va retirar".

Reobrir el camí públic

Durant la protesta també s'ha reclamat la reobertura del camí del Joncar, que dona accés a la desembocadura del Fluvià i que el promotor del Fluvià Nàutic, Víctor la Torre, va barrar el 2021. "Ha tancat un camí públic que tothom feia servir per anar a la gola", ha denunciat el membre del Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, Miquel Quera. Per exigir-ne la reobertura, el centenar de manifestants han recorregut a peu el camí des de la barrera fins a la desembocadura del Fluvià, on han plantat cartells on es podia llegir "camí públic".

Els ecologistes reclamant que es reobri el camí del Joncar a la gola del Fluvià. / Ariadna Reche

Els ecologistes recorden que aquesta pista està inscrita al Registre de la Propietat a nom de l'Ajuntament. De fet, el consistori, la Generalitat i Incasol tenen gairebé la meitat de la superfície de l'espai. En concret, el 48% enfront del 52% que té el promotor.

Tanmateix, La Torre sosté que té "tota la documentació en ordre" i que "el camí és privat" i que, tot i que només permet que només obre la barrera als vehicles motoritzats que pernocten a la finca, sí que deixa passar a "persones a peu i en bicicleta". "Al registre mai ha existit un camí públic", assegura el promotor, que afegeix: "abans de construir-hi el port actual, només eren camps de cultiu privats i només existia un camí que acabava a l'entrada d'aquest terreny".

Innacció de l'administració

Al març, el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador va aprovar la recuperació possessòria d'aquest camí públic, així com l'obligació de treure la barrera de peatge i els news jerseis. Un altre dels incompliments que els ecologistes critiquen que fa el promotor del Fluvià Nàutic. Per tot això, el membre del Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, Miquel Quera, denuncia "inacció" per part de les administracions per aturar "les activitats il·legals" a aquest espai protegit. "És una vergonya que hagi d'existir només la pressió ciutadana", ha afegit la també membre del Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, Catalina Vitori.

Els assistents a la mobilització han lamentat que "se segueixi fent negoci en uns terrenys d'alt valor ecològic". En aquest sentit, la membre del Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, Esther Condom, ha recordat que el Fluvià Nàutic té classificació de sòl no urbanitzable des del 2003, confirmada posteriorment per una sentència del TSJC del 2009 i del Suprem del 2012, i que forma part del sòl de protecció territorial del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, a més d'estar inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al PEIN de Catalunya.

Amb tot, els ecologistes sol·liciten que es retirin les tanques, perquè tothom tingui accés lliure a l'espai, així com es naturalitzi "com està a l'altre costat" de riu.