"La zona industrial de Vilamalla és un pulmó econòmic"

Albert Ramos va endinsar-se en la política municipal l’any passat, encapçalant la candidatura de Som Futur, i va agafar el relleu, amb sis regidors, al llavors batlle Carlos Álvarez, liderant un equip que combina joventut i experiència.

Vostè va entrar en política substituint a un alcalde que portava un llarg recorregut a Vilamalla...

Feia setze anys que era alcalde i n’havia estat dotze a l’oposició, per tant, 28 anys en política municipal. L’havia ajudat en moltes coses pel que fa a la seguretat aquí al poble i sempre havia estat atent quan havia tingut algun problema. Em veia com el seu relleu, vaig parlar amb la família i vaig dir que em presentava. Vaig aparcar la meva carrera professional i aquí estic.

Quines conclusions n’ha tret d’aquest primer any de mandat?

Les conclusions són que, com a ens local, tot és molt lent, la burocràcia és molt lenta, tot i que nosaltres intentem accelerar les coses, però hi ha una sèrie d’ítems que s’han de complir i no depens únicament de l’ajuntament. Les coses més petites les podem tirar endavant, però jo ja venia d’una administració autonòmica i, ara, he vist que l’administració local és allà mateix.

En què basen aquest mandat, per tant?

Nosaltres volem donar continuïtat al poble, tenim uns grans projectes per fer. L’altre dia vam presentar el Pla Director Urbanístic de la Generalitat, tant al Far d’Empordà com aquí. Catalunya necessita sòl industrial i, geogràficament, aquest és un lloc estratègic i nosaltres complim els requisits.

Està ben distribuït, al seu municipi, el sòl residencial i l’industrial?

Sí, perquè, a més a més, tenim la via del tren que ho separa i hi ha un espai considerable i el poble té una zona industrial que és un pulmó econòmic on els ingressos són més alts. Gràcies a aquests ingressos, podem invertir en les zones residencials, esportives, zones verdes, etc.

Es troben en ple procés d’ampliació del polígon Empordà Internacional...

Sí, hi ha una ampliació on vindran dues multinacionals i hi haurà molta demanda per a empreses que també volen venir.

Hi ha prevenció davant d’aquest creixement?

Sí, farem tota una carretera nova i nosaltres hem demanat un estudi de mobilitat perquè ho marqui tot com creixerà. El Pla Director depèn de la Generalitat. A nosaltres, ens escolten, però són ells els que acaben decidint.

El mes d’abril passat, presentaven la comunitat energètica. Com es definirà?

Hem tancat el període de sol·licituds i ha estat un èxit, perquè nosaltres disposem de 106 kilowatts i establirem a sobre del pavelló un muntatge de plaques solars.

Vilamalla és deficitària en alguna matèria?

Vilamalla no és deficitària en cap matèria, però volem seguretat. A la zona industrial, hi ha un desgast, tant de camions com de combustible i estem esperant per veure com es resol això. Com a vilamallenc, crec que la població no és deficitària en res més, cosa que li ha permès un creixement. Sí que tenim una mica de dèficit en espai públic.

Amb l’estrena de la nova escola, s’ha cobert un dèficit que Vilamalla patia durant anys...

La veritat és que vam inaugurar l’escola nova el setembre passat amb l’estrena del nou curs i van venir el president de la Generalitat i la consellera d’Educació. Per a nosaltres, això és un luxe. Creiem que, entre les bases més importants en una societat hi ha, entre d’altres, l’educació i, si això ho tens cobert com a poble, fa goig.

I ha permès un creixement de l’escola...

Ha permès un creixement, però he de dir que, també, tenim una mica de dèficit d’habitatge, encara que tampoc volem créixer sense cap mena de destí. Volem créixer ordenadament i, així, poder progressar.

Podran aprofitar els terrenys de l’escola vella?

Sí, de fet, estem en dos o tres projectes inicials, que sí que es podran aprofitar. De fet, a nosaltres, ens interessa, perquè estigui vigilat i tenim diverses converses, tant amb el Consell Comarcal com amb altres entitats, per veure què hi podem fer. Una de les opcions seria poder portar-hi els Serveis Socials del Consell Comarcal, perquè se’ls han quedat petits i s’ha parlat de traslladar l’espai aquí. Alhora, es parlava de fer-hi coworking per a les empreses que venen al poble. També havíem pensat a tenir un espai per als joves, ja que alguns ja n’aprofiten una part. Com que l’espai és gran, pot tenir una utilitat. Són múltiples opcions les que tenim damunt de la taula i ho estem mirant.

L’estació de passatgers pot donar més connexió amb altres punts de la comarca?

L’estació es desitja molt. Ara, amb una gran inversió que està fent Adif, promet un canvi total, amb un pas subterrani. Adif està pensant en un punt logístic que hi haurà aquí. Farem un carril bici que enllaçarà amb tota la zona industrial. Així facilitarem a la gent que vulgui venir a treballar a Vilamalla que ho pugui fer amb transport públic. Aquest és un punt estratègic geogràficament i nosaltres hi volem dir la nostra.