"Són cèntims que realment arriben a la lluita contra el càncer"

Jordi Batlle és de Maçanet de Cabrenys, té 55 anys i en fa cinc que presideix el Centre Excursionista Maçanetenc. Aquesta entitat es va fundar el 1987 i té actualment 540 socis. "Hem fet una crescuda molt bèstia els últims cinc anys", diu Batlle. Després de participar en diferents proves, aquest cop s’embarcaran en participar en una Oncotrail amb sortida i arribada a Palafrugell després de 100 km.

Què els ha motivat a participar en la pròxima Oncotrail?

Sobretot, el fet que és un projecte solidari que sempre ens havia atret. Feia temps que parlàvem de poder-hi col·laborar d’alguna manera. Algun company hi havia participat pel seu compte i aquest cop hem decidit presentar-hi un parell d’equips.

Quin és el procediment per inscriure’s?

Hi ha una primera fase d’inscripcions amb preferència pels equips que ja hi han participat en anteriors edicions. I després s’obre una segona fase pels que no hi han participat mai. En tots dos casos va per sorteig i hi hem pogut entrar amb dos equips.

Quantes persones formen cada equip?

Vuit persones per equip, més una altra addicional, que és el conductor. Ens segueix amb la furgoneta i ens recull per fer els relleus. La intenció és fer trams de 10 km formats per quatre persones i anar canviant amb els següents companys. Fer 10 km, descansar-ne els 10 següents, tornar a fer 10... cada un farem 50 km dels 100 totals que té la prova. La gràcia està en l’estratègia que pren cada equip. N’hi ha que van a competir, d’altres a participar... es tracta de col·laborar amb el màxim que es pugui.

Amb quin objectiu hi van?

A acabar-la, a gaudir de l’experiència en equip i a recaptar els màxims diners possibles.

Com prepararan una prova d’aquestes característiques?

Cadascú entrena pel seu compte, tot i que mensualment fem una quedada amb el màxim de membres de l’equip. Alguns ja tenen experiència amb proves de llarga distància.

Aquesta és la seva primera participació. Què els han explicat que té d’especial?

Penso que es creen dinàmiques molt xules. Es reuneixen 3.000 participants, amb el funcionament d’equip, estratègies... Per participar-hi has de recaptar com a mínim mil euros per equip i a part del dia de la cursa el procés comença molt abans.

Ja han recaptat els diners necessaris?

Sí, diria que ja els tenim tots. Encara queden uns mesos i superarem els mil euros segurs. Tenim ajudes d’empreses particulars, de patrocinadors, tant de Maçanet com d’altres llocs, com Figueres. Cadascuna hi aporta, de mitjana, entre 100 i 300 euros. A veure si podem superar els tres mil euros. Són cèntims que realment arriben a la lluita contra el càncer. Tothom n’està sensibilitzat amb algun amic o familiar; per desgràcia és el pa de cada dia.

Han participat en altres curses solidàries?

Com l’Oncotrail, no, però sempre ens involucrem en temes solidaris. Nosaltres ja fa 17 anys que muntem la Cursa del Fau a l’agost. Els beneficis sempre els destinem per restaurar l’ermita del Fau; cada edició recaptem 3.000-4.000 euros.