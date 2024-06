L’Oncotrail: un repte solidari de 100 km per millorar la vida del pacient oncològic

L’Oncotrail és molt més que una simple cursa de trail, és un repte esportiu i solidari amb els malalts de càncer que es disputa per equips i consisteix a recórrer 100 km per corriols de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell. L’onzena edició d’aquesta prova solidària se celebrarà el 5 i 6 d’octubre. Cada equip ha de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per participar en la prova i, gràcies a la col·laboració de voluntaris i patrocinadors, tot el que es recapta es destina íntegrament a l’objectiu solidari del repte: millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. Des de la primera edició, l’any 2013, fins ara, s’han recollit 2.360.000 euros.

El director d’Oncotrail, Lluís Comet, assegura que «al principi no ens pensàvem arribar fins aquí: ara el problema més gran que tenim és haver de dir a molts equips que no. Entre nosaltres ens diem: Quin monstre que hem creat!». Segons Comet l’Oncotrail és a la província de Girona l’únic esdeveniment que mou a tanta gent: l’any passat van mobilitzar 2.700 atletes i 600 voluntaris a part d’ambulàncies, ADF, Protecció Civil i policies municipals, en total unes 3.500 persones i «coordinar-les totes no és una tasca fàcil» remarca.

La primera edició de l’Oncotrail es va celebrar l’any 2013 i des d’aleshores el nombre d’equips participants i de donatius ha crescut de manera espectacular, passant dels 45 equips i 57.850 euros d’aquell primer any, als 317 equips de la darrera edició, en la qual s’han recaptat fins ara prop de 388.000 euros en acabar la cursa. Els diners es recapten a través de les aportacions solidàries dels equips. En total, en les deu edicions celebrades fins ara s’ha recaptat més de 2.300.000 euros. El 70% d’aquests fons s’han destinat a cobrir les necessitats dels hospitals gironins a les quals d’administració no pot arribar, com ara la renovació de llits o butaques per a les sales de quimioteràpia i plantes d’hospitalització, i a la investigació de la malaltia dins de l’IDIBGI i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de Girona.

Imatge de l’Oncotrail, l’any 2019. / DAVID FAJULA

L’altre 30% es destina a millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer a través dels serveis de la mateixa Fundació Oncolliga: suport psicològic, estètica oncològica integral, banc de perruques, marxa nòrdica terapèutica, préstec de material, fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic, llar-residència i assessorament en sexologia i en nutrició, entre d’altres.

Dels diners recaptats l’any passat el gruix més important (145.653,8 euros) s’ha destinat als hospitals gironins i l’ICO Girona per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer. Una altra part destacada dels donatius (45.000 euros) seran la primera aportació al projecte de recerca sobre el càncer de pàncrees que du a terme un equip d’investigadors de l’IDIBGI.

Darrere d’aquest engranatge tan especial hi ha una història de superació i solidaritat del mateix director d’Oncotrail, Lluís Comet, nascut a Figueres el 27 d’abril del 1952. Fa uns anys va ser afectat per la malaltia del càncer. «L’Oncotrail neix quan ja estava en període de quimioteràpia: la meva filla, que corre curses i en aquella època va participar en el que va ser la primera edició de la Trailwalker, em va demanar per ajudar-la com a suport. L’endemà tornava a estar assegut a les butaques de l’Hospital Trueta fent el tractament quan em vaig preguntar: si els esportistes són capaços de reunir-se per recollir diners per a una causa molt bona com era portar aigua a alguns pobles d’Àfrica, per què no podem fer quelcom semblant aquí i ho fem per millorar les condicions dels hospitals i millorar la qualitat de vida dels malalts».

Per als participants de l’Oncotrail, la cursa es converteix en un repte personal i solidari. / LLUÍS ZAMORA

Emocionats amb la idea

Quan va començar a tenir la malaltia Comet ja s’havia posat en contacte amb l’Oncolliga de Girona. Llavors l’Agrupació Excursionista Palafrugell i el Club Atlètic Palafrugell es van emocionar amb la idea i el motiu pel qual es volia portar a terme. A partir d’aquí tot va començar a agafar forma tot i que portaria dos anys de feina posar en marxa la primera edició. «A la primera cursa van ser 45 equips i no ens ho esperàvem perquè un mes abans n’estaven apuntats sis. Han anat passant els anys i hem anat creixent any rere any amb 56 equips el segon any i el tercer any ja eren 80. Després vam començar a passar dels cent. Vam pensar a arribar fins als 300 i escaig d’equips com a topall i ens hem anat mantenint així des de fa uns anys». El més important, diu, és «que hem crescut en equips i també en donacions. Vam començar amb uns 56.000 euros recaptats, 70.000 euros i escaig el segon any i la darrera edició hem aconseguit 380.000 euros» destaca Comet.

La participació de l’Alt Empordà en aquesta prova és molt destacada. La Fundació Salut Empordà, que ha participat en la prova amb diferents equips des del primer any, és a la vegada beneficiari dels diners recaptats: «Vam fer un donatiu per al jardí terapèutic i després vam canviar la porta per accedir al jardí, ja que les persones en cadires de rodes no hi podien entrar».

Una de les principals característiques que fan de l’Oncotrail un esdeveniment esportiu i solidari únic és que l’organització va íntegrament a càrrec de voluntaris, prop de 600 entre avituallaments i logística, fisioterapeutes, podòlegs, serveis sanitaris, forestals, fotografia i comunicació. També que ha servit per difondre la tasca de l’Oncolliga i arribar inclús als més joves. Arriba a tothom: «Tots hem tingut un familiar afectats o nosaltres mateixos».

Es tracta de tota una maquinària molt ben engreixada que és determinant perquè els participants se sentin molt ben acompanyats durant una cursa molt exigent que per a molts d’ells és un repte personal. La sortida és impactant, però encara ho és més l’arribada, ja que «els participants després d’haver fet cent quilòmetres, tot i estar cansats, arriben amb un somriure i encara ens donen les gràcies. Som nosaltres que les donem a ells».