Quatre municipis de l'Alt Empordà pomouen el busseig sostenible en el Costa Brava Blue Festival

Una desena de municipis del litoral gironí promouran el busseig sostenible en la primera edició del Costa Brava Blue Fest, una proposta promoguda per l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub. En la primera edició, el festival es farà a Llançà, el Port de la Selva, Roses, l'Escala, l'Estartit, Begur, Palamós, Llafranc, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar i Blanes. El tret de sortida a la programació serà una conferència sobre el tauró blau al Mediterrani oberta al públic que es farà el divendres 7 de juny a l'Estartit. A partir d'aquí s'organitzaran tallers, xerrades i conferències per a submarinistes i d'altres que no ho són. En total s'organitzaran unes 30 activitats entre el 7 i el 14 de juny.

El certamen concentrarà bona part de les propostes el 8 de juny, Dia dels Oceans. També es faran activitats amb centres educatius per incentivar el respecte al medi marí els dies 11 i 12 de juny. El Costa Brava Blue Festival és una iniciativa que agafa el relleu del Costa Brava Diving Fest que es va fer per primera vegada l'any passat a la Costa Brava. La nova proposta compta amb la col·laboració de Bluewave Alliance, una fundació promoguda pels laboratoris Isdin que es dedica a la preservació dels oceans. A més, el Patronat de Turisme de la Costa Brava també és patrocinador de la iniciativa.