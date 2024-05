La presentació del llibre dels Lee a Figueres es converteix en un homenatge als protagonistes

Pablo Lee i Letícia Hsing estaven en un núvol, aquest dijous al vespre, mentre sobre l'escenari de l'auditori dels Caputxins de Figueres anaven passant coses que superaven allò que calia esperar en la presentació convencional d'un llibre. Els dos restauradors figuerencs, nascuts a Taiwan i residents a la ciutat des de 1973, eren a la sala per a presenciar la presentació de la novel·la L'aventura dels Lee (Brau), escrita per Joan Manuel Soldevilla amb ells dos com a protagonistes.

En realitat, però, la gran majoria de gent que omplia la sala era còmplice d'una aventura que ha tingut com a eix vertebrador el restaurant Shang-Haï del Corriol de les Bruixes. La primera sorpresa la va portar el conductor de l'acte, Carles Pujol, quan es va treure de la butxaca un peculiar diccionari amb transcripcions de paraules xineses que havia escrit el seu pare durant els anys que va compartir coneixement i saviesa a l'hort en companyia del pare de Pablo Lee. L'alcalde, Jordi Masquef, va dir de la parella que són "un exemple d'integració i tenen l'estima de la nostra ciutat. Són un exemple de la gent que volem i de la que no volem", recordant que el matrimoni Lee Hsing va rebre la medalla de la ciutat el 2010. Després va arribar el torn dels nets i una neboda, Eric, Arnau i Cristina, coautors els nois de les entrevistes als seus avis per a extreure'n la base biogràfica d'amagat -amb l'excusa d'un treball escolar- i autora, ella, de la portada i les il·lustracions interiors. Junts van parlar de "valors" davant d'una família que seguia, amb emoció, la vetllada.

L'autor, Joan Manuel Soldevilla, va desgranar els altres secrets de l'elaboració del treball: "Vola fer una novel·la basada en fets reals" i el resultat ha estat una obra que lliga a la perfecció "la vinculació entre la gran història mundial i la petita història local".

Per a recordar els cinquanta anys llargs d'existència del restaurant Shang-Haï, el primer establiment de cuina xinesa obert a la demarcació de Girona, i les amistats forjades amb la família Lee, Soldevilla va moderar dues taules rodones que van descarregar bon humor i anècdotes transcendents. En la primera d'elles van intervenir Fermín Lee, germà de Pablo i actual director del restaurant, i Josep Maria Bernils, periodista i regidor. "Cada dia que vaig al local és com anar a veure una pel·lícula nova", deia Fermín, mentre Bernils titllava "d'institució figuerenca" l'establiment.

Més que amics

A la segona, van participar-hi amics dels Lee, gent amb la qual han compartit la vida figuerenca, viatges i anècdotes: Carmina Lázaro, Maria Lluïsa Thomas, Enric Cristau, Dolors Delclós i Antonio Herrera. Cadascun d'ells va poder explicar-ne alguna que va fer somriure als homenatjats, fins i tot quan Cristau va relatar l'episodi total de foscor del carreró del restaurant i en Pablo es va oferir a l'Ajuntament per a pagar les depeses que calien per a il·luminar-lo. En nom de la parella, Letícia Hsing va agrair la presència de tothom, amb el desig que "les pròximes generacions també escriguin un llibre amb les seves aventures". El colofó final el van posar els fills, Dídac Lee i Simón Lee, quan va sorprendre del tot a Joan Manuel Soldevilla, tintinòleg de referència, regalant-li una portada antiga del còmic Els cigars del faraó (Les cigars du pharaon) amb una dedicatòria autèntica de l'autor, Hergé, feta anys enrere, abans de la seva mort.

Els alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Olivar Gran van servir el berenar posterior, mentre a fora, plovia i feia sol, com si el temps volgués recordar que quan passa això les bruixes es pentinen, encara que visquin en un Corriol on el 1973 va començar tot.