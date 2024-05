Convoquen una nova mobilització a Sant Pere Pescador en defensa de la Gola del Fluvià

El Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, de Sant Pere Pescador, amb el suport de la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (Iaeden) i els Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Apnae), fa una crida, per aquest diumenge, 2 de juny, a les onze del matí, a una concentració, davant de l’entrada al Fluvià Nàutic, per exigir que les administracions públiques actuïn «de manera efectiva i contundent davant d’un promotor que actua de manera il·legal i no fa cap cas a les obligacions fixades per les administracions», segons afirmen els ecologistes.

«Des de fa tres anys, el promotor del Fluvià Nàutic duu a terme activitats no autoritzades, ha privatitzat el camí públic que duu a la Gola del Fluvià i fa seu tot l’àmbit, malgrat que en el Registre de la Propietat hi consta que les administracions públiques tenen el 48% de la superfície», exposen els promotors de l’acció de diumenge, afegint que «el Servei del Litoral de la Generalitat ha ordenat la suspensió de les activitats de lloguer de motos aquàtiques i caiacs i la retirada d’instal·lacions de les zones de servitud de protecció i trànsit de les zones maritimoterrestres i el tancament de la web per informació enganyosa».

Precintat l’aparcament d’autocaravanes

El Grup de Defensa de la Gola del Fluvià recorda que l’Ajuntament de Sant Pere ha clausurat i precintat l’aparcament d’autocaravanes i que el ple municipal del mes de març passat va votar a favor de la recuperació de la possessió del camí públic i l’obligació de treure la barrera de peatge i els news jerseis. «Tanmateix, el promotor fa cas omís de totes aquestes normatives i sentències que li són desfavorables», afirmen.

L’alcalde de Sant Pere, Agustí Badosa, el qual no serà a l’acte, manifesta, però, que la convocatòria de diumenge «és una manera perquè la gent vegi que hi ha una problemàtica, però tot és als jutjats, actualment».

Diverses entitats veïnals i ecologistes ja s’han manifestat en contra d’aquest tancament. Miquel Quera, membre del Grup Gola, ha denunciat a TV3 que l’amo dels terrenys «ha tancat un camí públic, unes parcel·les que són de l’Incasòl i de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. S’ho ha apropiat tot». Quera recorda l’obertura d’una guingueta il·legal que, l’any passat, ja va costar 31.000 euros de multa al propietari. A més, assegura que, tampoc, no té llicència per llogar-hi caiacs i motos d’aigua ni per al pàrquing de caravanes.

El Grup en Defensa de la Gola del Fluvià existeix des del novembre del 2022. Des de la seva fundació, no ha parat d’aplegar informació i, més endavant, ha fet campanyes d’informació. «El Fluvià Nàutic no és només propietat privada, sinó també de l’Ajuntament de Sant Pere, la Generalitat i l’Incasòl. Mai pot ser port», garanteixen els membres del col·lectiu que defensa com ha estat fins ara el litoral d’aquest sector de Sant Pere.