400 alumnes de l'Alt Empordà participen a la Jornada Escolar de les Cigonyes de Peralada

Un total de 400 alumnes d’onze escoles de l’Alt Empordà han participat aquest divendres 31 de maig en la dotzena edició de la Jornada Escolar de les Cigonyes de Peralada, l'esdeveniment s'ha dut a terme al Pac del Castell de Peralada.

Aquesta jornada té com a objectiu divulgar el patrimoni natural de l’entorn entre els estudiants de la comarca. Els tècnics del castell i els voluntaris de l’APNAE (Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà) han baixat dels arbres les cries de cigonya nascudes al parc durant l’hivern. Tot seguit s’ha procedit al seu anellament, activitat que es realitza regularment per controlar el cens de la colònia d’aus que viu al parc, així com per fer el seguiment dels seus viatges migratoris.

Durant el matí, els alumnes han participat en una classe magistral en què se’ls ha explicat quins són els trets distintius de les cigonyes i com és la seva vida, morfologia i ritus alimentaris. En la jornada també s’ha realitzar un concurs de dibuix que tenia com a protagonista la cigonya.

Dotzena edició de l'anellament de la cigonya a Peralada. / Cedida a l'Empordà

Aquest any, com a novetat, una de les dues animacions infantils ha estat a càrrec de la Colla Gegantera de Peralada que, amb motiu de la celebració del seu 10è aniversari, ha participat amb el seu gegant de la Cigonya, la qual ha ballat acompanyada dels músics de la colla.

Les escoles participants han estat: L’Escola Joaquim Cusí, l’Escola Sant Jaume, l’Escola Salvador Dalí, l’Escola Cor de Maria, l’Escola Ramon Muntaner, l’Escola Teresa de Pallejà, l’Escola Joaquim Gifre, l’Escola Pompeu Fabra, l’Escola Ruiz Amado, l’Escola Mare de Déu del Mont i l’Escola Amistat.