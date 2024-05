Denuncien penalment un conductor que circulava quasi a 200 km per hora a la C-260 de Castelló d’Empúries

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor, un home de 66 anys, que circulava a 192 km per hora per la C-260 a Castelló d'Empúries, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 100 km per hora. Els fets van passar el 18 de maig cap a quarts de nou del matí quan els agents de trànsit, que havien establert un control en aquest punt, van observar el vehicle que circulava a gran velocitat i el radar el va enxampar. En aquell moment, els agents no van poder aturar-lo però van informar el Grup de Recerca i Documentació (GRD) de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, per tal que es fessin càrrec de la localització i identificació del seu conductor.

Després de diverses indagacions, els investigadors van descobrir que el turisme estava a nom d'una empresa i, finalment, van esbrinar qui el conduïa. Els mossos van denunciar el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una velocitat penalment punible. El detingut, que no té antecedents, haurà de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan sigui requerit.