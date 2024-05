Els pobles de l'Alt Empordà celebren el canvi de fase, però demanen prudència

Celebració continguda a l'Alt Empordà després que aquest dimarts el Comitè Interdepartamental de Sequera del Govern hagi acordat que els 22 municipis de la comarca que depenen de l'aqüífer del Fluvià Muga passin de l'estat d'emergència per sequera a excepcionalitat. El canvi respon a una recuperació consolidada dels nivells d'aquest aqüífer, situant-se en els 16,18 metres sobre el nivell del mar. Abans de les pluges estava en 13,7 metres. Tot i que la resta d’unitats han experimentat lleugeres millores en els seus volums, la situació es mantindrà sense canvis en la resta de zones. Això implica que d'altres municipis turístics com Cadaqués o Roses però també grans ciutats com Figueres, que depenen de l'embassament Darnius-Boadella, es mantindran en fase 2 d'emergència.

Entre les principals relaxacions de les restriccions, hi ha el consum per persona i dia, que passarà dels 200 als 230. També es mantenen mesures com la reducció de la dotació agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%). En els consums d’aigua dels usuaris industrials es passa del 25% al 15 i es manté una reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg). Pel que fa als usos ramaders, passen del 50% al 30%, entre d'altres.

"Cal fer un ús responsable de l'aigua perquè la batalla amb la sequera encara no l'hem guanyat" Miquel Brugat — Alcalde de Peralada

Per a municipis com Peralada o Sant Pere Pescador és una "bona notícia" que després de deu mesos en situació d'emergència es produeixi una moderació de les restriccions. Tot i això, els alcaldes d'aquests dues poblacions —eminentment turístiques— demanen prudència i "responsabilitat" a les portes de l'estiu. En aquest sentit, recorden que la sequera continua i que, encara que hi hagi un canvi d'escenari, l'escenari actual continua essent complicat.

"El que volem es transmetre a la població un missatge de que continuïn fent un ús responsable de l'aigua perquè la batalla amb la sequera encara no l'hem guanyat", assegura Brugat. Per això, diu, cal continuar prenen mesures i fent un "millor ús", reduint consums. En aquest sentit, diu que Peralada mantindrà les mesures que van prendre al principi de la sequera.

Per la seva banda, Badosa diu que es tracta d'una molt bona notícia per als agricultors però remarca que "això no vol dir que tinguem els deures fets". Sobre això, diu que cal continuar reduint els consums i sent "eficients". I a nivell turístic, "el mateix". "Crec que cada cop aquest sector n'és més conscient i això no vol dir que puguem ara posar-nos a reomplir piscines", insisteix.

Amb tot, Badosa afirma que cal fer esforços per passar aquest estiu i després abordar una solució estructural per a la sequera a l'Alt Empordà. En aquest sentit, diu que també cal que els municipis facin els deures ara que l'ACA ha adjudicat les ajudes i es "reverteixin" les pèrdues a les xarxes municipals a la mínima expressió.