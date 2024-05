Cap de Creus també es viu a les escoles dels seus pobles

Per tercer any consecutiu, els alumnes de cinquè de primària d’escoles dels municipis de Cap de Creus, s’han reunit a la Ciutadella de Roses per a celebrar la cloenda del curs en el marc de la trobada SomparCC, organitzada conjuntament pel Parc Natural de Cap de Creus i el Servei Educatiu de l’Alt Empordà. Les escoles fa tres anys que treballen en xarxa per a divulgar tots els valors d’aquest territori i fomentar la conscienciació ambiental necessària per a potenciar la seva protecció.

Aquesta tasca divulgativa va més enllà dels alumnes de cinquè, ja que abasta tot el col·lectiu d’estudiants de primària i secundària de setze centres, els quals, des de 2022, compten amb una agenda escolar del cap de Creus i a totes les aules tenen penjat el pòster del parc natural.

La trobada SomparCC va tenir lloc, dimarts passat, amb la col·laboració especial d’un grup d’alumnes de quart d’ESO de l’Institut Illa de Rodes, que van participar activament com a dinamitzadors d’alguns dels tallers repartits dins del recinte de la Ciutadella. També hi van ser presents La Sorellona, els Agents Rurals i els representants del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera i delcentre de Fauna dels Aiguamolls. Durant la jornada, els 350 alumnes participants es van repartir per equips amb els quals van haver de dur a terme cinc activitats en quatre circuits diferents que els permetien endinsar-se en la biodiversitat, la geografia i la història del massís i el seu àmbit marí.

Una de les activitats proposades durant la trobada. / Santi Coll

Durant l’acte de benvinguda, el director del Parc Natural, Ponç Feliu, va lliurar un rètol identificatiu de SomparCC a tots els centres presents. Una delegació d’alumnes, de cadascun d’ells, va presentar les accions ambientals que han dut a terme durant el curs. Un material que, un cop unit com un puzle, va acabar configurant el mapa de tot el territori de Cap de Creus.

El Parc ha lliurat la placa SomparCC a totes les escoles. / Santi Coll

Escoles participants

Hi han participat les escoles Pompeu Fabra de Llançà, Martí Anglès de Palau-saverdera, col·legi de Pau, Sant Jaume de Portbou, Santiago Ratés de Vilajuïga, les Clisques del Port de la Selva, Caritat Serinyana de Cadaqués, Puig d’Esquers de Colera i les rosinques Montserrat Vayreda, Els Grecs, Jaume Vicens Vives, Narcís Monturiol i el Centre Escolar Empordà.

Ponç Feliu es va dirigir a tots els escolars i mestres, agraint la seva implicació en un acte que té com a objectiu «culminar el projecte de tot un curs per a conèixer el parc més a fons, per a estimar-lo. Volem que us sentiu de cap de Creus, de cadascun dels vostres pobles i de tot el seu conjunt.

"El parc no són només les ginestes, les argelagues, els rogers, les escórpores, els dofins, els ducs, totes les plantes i animals, també són totes les persones que hi viuen" Ponç Feliu — Director PNCC

El parc no són només les ginestes, les argelagues, els rogers, les escórpores, els dofins, els ducs, totes les plantes i animals, també són totes les persones que hi viuen. El parc conserva la natura, però també conserva la història que s’ha anat teixint a través de moltes generacions de persones com vosaltres, que han construït dòlmens, menhirs, esglésies, monestirs i pobles. El parc és tot això i mostrar-ho és l’objectiu del projecte SomparCC».

Mestres satisfets

Els mestres de les escoles representades a la xarxa també han mostrat la seva implicació en el projecte i la trobada SomparCC. Per a Joan Baguer, de l’escola Sant Jaume de Portbou, «aquestes trobades fomenten molt bé la identitat i el coneixement del territori. Els alumnes aprenen que hi ha moltes escoles més fora de la seva i que totes formen part d’un mateix conjunt, que és el cap de Creus». Hermínia Martínez, de l’institut escola Caritat Serinyana de Cadaqués, opina que «és una iniciativa molt interessant i enriquidora per a tots els alumnes, amb aquest projecte poden conèixer moltes coses del seu entorn que molts desconeixen. Com a tutora, he anat seguint les propostes de l’agenda i els alumnes s’han mostrat molt interessats».

Òscar Garcia, mestre dels Grecs i Montserrat Vayreda de Roses, veu en SomparCC «una activitat molt motivadora i útil que ajuda els alumnes a situar-se en el seu entorn i que genera coneixement sobre el patrimoni natural que ens envolta i la necessitat de preservar-lo».

El Correcull ha retirat dues tones de brossa i ha localitzat 40 abocadors il·legals

L’any 2022 va néixer el Correcull de la mà dels centres que formen part de la Xarxa d’escoles del Parc Natural de Cap de Creus (XEPNCC). Aquesta proposta educativa segueix la iniciativa impulsada des de Suècia amb el nom de Plogging, una activitat que uneix l’activitat física amb el respecte pel medi ambient. Es tracta de sortir a córrer o a caminar i anar recollint les deixalles que els voluntaris van trobant pel camí.

Els escolars aprenen a conèixer el seu territori. / Santi Coll

Pili Arnaiz, representant del Servei Educatiu de l’AltEmpordà, ha aprofitat la trobada SomparCC per a «felicitar alumnat i mestres per la seva implicació en el projecte Correcull, al qual s’han anat sumant instituts de la comarca». Aquest curs s’hi han implicat 1.900 alumnes. El balanç provisional és de 150 quilòmetres netejats, 2 tones de deixalles recollides i 40 abocadors il·legals detectats.

Josep Maria Martínez: «Heu de ser conscients que tot, tot el que hi ha en el Parc, és important»

L’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, acompanyat pels regidors Fèlix Llorens i Lluís Espada, va dirigir-se de manera didàctica a tots els escolars presents al SomparCC per a ubicar-los a la Ciutadella, escenari de la trobada. Aquesta «és la base de les arrels de Roses, un museu a cel obert, de les primeres colònies de grecs, dels romans, visigots i de l’etapa medieval».

L'alcalde de Roses durant la seva intervenció a la Ciutadella / Santi Coll

Va explicar-los que des dels ajuntaments es té «molta sensibilitat i molta cura amb el Parc. El regulem perquè és un espai que hem de protegir i que hem de mimar, no podem permetre que estigui ple de cotxes. Hem de tenir cura de tot el que hi ha dins del Parc, des d’una petita formigueta fins als peixos, plantes i ocells i això depèn de tots nosaltres. El missatge és molt clar, que tingueu consciència que tot, tot el que hi ha en el Parc, és important. No podem llençar un sol plàstic, perquè això fa que l’ecosistema se’n ressenti».