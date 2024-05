Una campanya insta els ajuntaments dels municipis gironins a complir el dret al padró

Les entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries que fan acollida han identificat un augment de les problemàtiques en l’accés al padró a diversos municipis de les comarques gironines.

Per denunciar la vulneració de drets que comporta, i per informar els ajuntaments de la seva obligació a facilitar aquest tràmit, han engegat la campanya #DemanaPadró de denúncia i sensibilització, fins a finals d’any.

Acció comunicativa

La campanya de la Coordinadora d’ONG Solidàries comença amb una acció comunicativa a xarxes socials sota el lema "No demanis perdó, demana padró" i que posa el focus en el padró, com a mecanisme bàsic d’equitat social, ja que sense el padró no es pot accedir ni a la targeta sanitària que garanteix la cobertura sanitària, ni es pot escolaritzar els fills, ni demanar algunes ajudes socials, a tall d’exemple.

Diferents orígens

En el vídeo principal de la campanya, s’hi mostren persones de diversos orígens (Ucraïna, el Marroc, Mali, el Senegal o Colòmbia) demanant perdó per voler accedir a la sanitat quan calgui, per no voler viure en un país on hi ha guerra, per voler enriquir la cultura amb música amb altres sonoritats, o per voler que els fills i filles s’escolaritzin a Catalunya.

Drets i procediment

També s’ha editat un fullet dirigit a la població que acabada d’arribar als municipis gironins, perquè coneguin els seus drets i el procediment que els garantirà l’empadronament i un millor acolliment. Aquests díptics seran accessibles a tota la ciutadania als locals municipals com centres cívics i oficines d’atenció al ciutadà, a través de les entitats socials de la demarcació i també és consultable en línia. S’ha editat en sis llengües: català, castellà, anglès, francès, sonninké i àrab.

La campanya constarà de diverses activitats pensades per als actors claus en el procés d’empadronament: ciutadania, entitats i ajuntaments gironins. Així, ja a la tardor, es presentarà un diagnòstic sobre l’accés a l’empadronament en els municipis de comarques gironines, i es programarà un cicle de formacions per a entitats que treballen en acollida o fan acompanyament en la tramitació de l’empadronament, i un acte de sensibilització obert a tota la ciutadania.