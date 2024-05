Figueres obrirà la Ruta del Tast Surrealista amb una gran festa de degustació el 29 de maig

Comerç Figueres i l'Ajuntament han presentat, aquest divendres, la Ruta del Tast Surrealista, que se celebrarà a la ciutat entre el 30 de maig i el 9 de juny amb la participació d'una vintena d'establiments. La cita gastronòmica s'obrirà el dimecres, 29 de maig, al vespre, amb una gran festa popular de degustació a la plaça de Catalunya i que es complementarà amb actuacions musicals.

Tapa dolça

La Ruta d'enguany, presetada per Frederic Carbó i Pili Sánchez, president de Comerç Figueres i regidora de Fires, respectivament també té com a novetat l'ampliació del nombre de restaurants que, durant aquests dies, oferiran menús especials a 35 euros. Les tapes de la Ruta tenen un cost de 4 euros i inclouen una copa de vi de l'Empordà. També s'ha introduït la tapa dolça de pastisseries de la ciutat. La Ruta del tast Surrealista organitza un sorteig entre tots els participants per a triar el millor restaurant. Les opcions d'aquesta proposta i el llibret amb els establiments participants es poden trobar clicant aquest enllaç.