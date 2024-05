Darnius no pot consumir aigua de boca des del setembre per nivells elevats de trihalometans

Darnius no pot consumir aigua de boca de la xarxa des del mes de setembre després de detectar nivells més alts dels permesos de trihalometans. L'Ajuntament atribueix la situació a l'extrema sequera i també al sistema de captació, que és "antic" i té dificultats per filtrar les impureses. L'alcalde, Josep Madern, espera que la situació es resolgui amb la instal·lació a finals de mes d'una planta potabilitzadora per tractar l'aigua del riu Arnera —d'on actualment s'abasteixen— i que, en un futur, també gestionarà l'aigua que surti de la nova captació que es farà a la presa del pantà.

Els problemes amb l'aigua van començar l'estiu passat amb diverses fuites en ple episodi de calor, però es van accentuar al setembre quan a través d'un ban l'Ajuntament va comunicar que en l'analítica al dipòsit nou s'havia detectat un "incompliment" de trihalometans i que els resultats obtinguts qualificaven l'aigua com a 'no apta per al consum humà'. Al ban, però, es comunicava als veïns que la podrien seguir utilitzant per dutxar-se, rentar la roba, els estris de cuina, regar les plantes i altres usos "sense risc per a la salut". La situació es va mantenir i a mitjans d'octubre es va emetre un nou ban on noves analítiques confirmaven l'incompliment.

A l'abril, es va emetre un tercer ban informant que la situació es mantenia i que, per tant, es recordava a la població que no utilitzés l'aigua de l'aixeta "per al consum ni per a la preparació d'aliments, tal com s'ha anat fent fins ara, ja que l'anterior incidència no es va tancar mai". En l'últim comunicat d'aquesta mateixa setmana l'Ajuntament feia públic que en les darreres analítiques s'havien tornat a detectar nivells més alts de trihalometans dels permesos. Tot i això, apuntaven que, fruit de les actuacions que havien fet per millorar la qualitat de la xarxa, entre els mesos de gener i abril els valors es van reduir i es van situar per sota dels paràmetres permesos.

Entre elles, es van incrementar els controls del clor i reduir el temps de contacte d'aquest producte amb l'aigua. També es va reduir el volum d'aigua acumulat del 630 metres cúbics a 400. Això, explica Madern, ha donat bons resultats durant uns mesos, però no ha estat suficient per poder aixecar les restriccions.

"Actualment, el sistema de filtració de la xarxa municipal no és suficient per garantir la qualitat de l'aigua i, per això, a finals d'aquest mes s'iniciarà la instal·lació d'una planta potabilitzadora que permetrà controlar d'una manera més eficient i segura la qualitat de l'aigua", recull l'últim ban. La previsió és que la instal·lació estigui en funcionament al juny. En paral·lel, s'està treballant en una nova captació per agafar aigua de la presa del pantà Darnius-Boadella.

La situació i la gestió municipal de l'afer ha provocat la queixa d'alguns veïns, com l'Albert Borràs, que critica "falta d'informació" i que no es facilitessin mitjans com ara camions cisterna tenint en compte que al municipi hi ha molta gent gran. I és que durant aquests mesos, els veïns s'han hagut d'abastir a través de fonts del municipi o de poblacions veïnes com Tapis i comprant garrafes d'aigua. L'alcalde diu que no es van activar sistemes alternatius per abastir els veïns perquè esperaven que la situació se solucionés abans i que Salut donés llum verda per aixecar les mesures.

Pla detall de la font del Turó de Darnius. / Cedida a l'ACN

Salut Pública demana mesures correctores

Per la seva banda, l'Agència de Salut Pública detalla que l'aigua de Darnius ha presentat diferents episodis en els quals ha superat els valors establerts per normativa -que se situen en els 100 µg/l.

En aquest sentit, expliquen que han demanat a l'autoritat gestora que es fessin els controls necessaris i es prenguessin les mesures correctores que calguin, per tal d'evitar que se superi el màxim de trihalometans recomanat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Mesures que impliquen tenir control de dosificació de clor i la seva reducció del temps de contacte amb l'aigua, així com la necessitat de donar prioritat a l'execució del projecte previst de tractament de potabilització de l'aigua el més aviat possible.

Salut Pública, però, assenyala que en cas que no es puguin corregir "a curt termini" aquests nivells i si els nivells elevats es mantenen, es recomana no consumir ni com a aigua de boca, ni tampoc per cuinar aliments. Així mateix, també recomana reduir el temps de les dutxes. En aquest sentit, assenyalen que els possibles efectes adversos del trihalometans es produeixen principalment en exposicions "perllongades" en el temps.

Els trihalometans són un grup de subproductes de la desinfecció que es formen quan s’empra el clor com a desinfectant de l'aigua. Es generen durant la desinfecció a causa de la reacció del clor addicionat amb la matèria orgànica present a l'aigua. La quantitat i proporció, per tant, depèn de la quantitat de clor afegit, quantitat de matèria orgànica i concentració de bromurs de l'aigua, pH i temperatura.