Casellas (PSC Figueres) denuncia que Domènech (PP) li hauria fet un "greu gest amenaçador"

L'exvicealcalde de Figueres i actual portaveu del PSC a la ciutat, Pere Casellas, ha denunciat que la regidora del PP, Àngela Domènech, li hauria fet un "greu gest amenaçador" —no ha especificat quin— a la sortida de la Comissió Informativa d'aquest dimecres.

A la C.I a l' @ajfigueres la regidora del @ppopular m'ha fet un greu gest amenaçador perquè la van molestar les meves declaracions d'ahir. No callarem davant l'extrema dreta, no baixarem el cap davant les amenaces, els @socialistes_cat no fem ni un pas enrera. @PSCComGironines — Pere Casellas (@perecasellas) May 22, 2024

A través d'X (antic Twitter), Casellas ha explicat que a Domènech "li va molestar les meves declaracions". "No callarem davant l'extrema dreta, no abaixarem el cap davant les amenaces, els socialistes no fem ni un pas enrere", ha afegit. El portaveu socialista va afirmar que ·"el que queda de Vox i PP en el plenari és residual" en les seves declaracions a l'EMPORDÀ mentre es referia al retard en la publicació del PAM per part de l'equip de Govern.