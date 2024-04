Comença el rodatge del documental històric sobre la indústria surera a Darnius

Darnius ha començat el rodatge del documental històric sobre la indústria surera que té per objectiu recuperar la memòria viva sobre la importància del suro al municipi. La previsió és que l'audiovisual es pugui estrenar durant el 2025 amb una presentació que es portarà a terme al teatre municipal de la Societat la Concòrdia de Darnius. El projecte és una iniciativa que ha impulsat l'Ajuntament de Darnius i que ha rebut el suport a nivell comunicatiu de diferents entitats vinculades amb la difusió cultural com són el Consorci Salines Bassegoda, l'Institut d'Estudis Empordanesos, el Museu del Suro de Catalunya i la càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona.

En el documental hi apareixen com a testimonis persones nascudes a Darnius abans del 1950 que havien treballat a les fàbriques i veïns i veïnes que tenen una història familiar vinculada amb el passat industrial del poble. Per altra banda, també s'ha entrevistat el director del Museu del Suro de Catalunya, Pep Espadalé, així com a la directora de la Càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona, Rosa Ros.

La part més tècnica del documental va a càrrec de la productora Waaau Audiovisual, la coordinació i les entrevistes les fa el periodista Pau Llosa, i l'assessorament i la supervisió és responsabilitat de l'historiador local Pere Perxès.

Un centenar d'imatges inèdites

Precisament, un altre dels aspectes transcendentals de l'audiovisual és la cessió, per part de Pere Perxès, d'un centenar d'imatges inèdites de l'època relacionades amb la indústria tapera de Darnius. El conjunt de fotografies pertanyen a l'arxiu privat de l'historiador local, una gran part formen part del primer terç del segle XX i moltes es podran veure per primera vegada en el documental, ja que no han estat mai ni publicades ni exposades enlloc.

Pau Llosa, el coordinador del projecte, apunta que "pensem que la tasca que estem fent podrà servir perquè altres municipis surers de la comarca s'hi vegin reflectits i perquè, el dia de demà, les generacions actuals i les que han de venir entenguin una mica més d'on venim".