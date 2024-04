Usuaris de l’aparcament del carrer El Far de Figueres reclamen millores en el paviment

La consolidació de l’aparcament de l’antic camp de futbol municipal del carrer El Far ha esdevingut un procés constant de prova i error des que l’abril de 2919 es va posar en funcionament. A hores d’ara, l’Ajuntament, a través d’una empresa contractada, està duent a terme l’enderroc de les estructures que quedaven en el recinte abans de procedir a la seva obertura directa a l’avinguda Vilallonga. Abans, però, la configuració d’aquest aparcament dissuasiu ha tingut diverses etapes i ara s’afegeix la petició dels usuaris, molts dels quals són veïns de la zona, per demanar que es millori el paviment de terra, ja que el pas constant de vehicles i el fet que no sigui un paviment prou compactat, ha generat clots i deficiències importants que s’accentuen quan plou.

Els treballs actuals consisteixen en l’enderroc total de la graderia del gol nord, feta de formigó als anys vuitanta quan la Unió Esportiva Figueres va protagonitzar diverses gestes a la Copa del Rei i va aconseguir l’ascens a Segona B, i la part posterior de l’hort que estava delimitada per una tanca d’obra a tocar l’avinguda Vilallonga. Aquest espai va ser reconvertit en camp de futbol-7 en l’època de la Fundació Esportiva Figueres.

L’obertura de l’aparcament va ser possible gràcies a un acord de lloguer entre l’Ajuntament i la Fundació de l’Asil Vilallonga, propietària de la finca. Es va fer un primer contracte de deu anys de durada, prorrogable, i per un import de 48.000 euros. L’any passat, el govern de l’alcalde Jordi Masquef va arribar a un acord amb l’entitat per a modificar-ne l’anterior afegint-hi cinc anys més a canvi de poder disposar de la part de l’antic hort i camp de futbol-7.

A primers d’any, el ple de l’Ajuntament va aprovar el projecte d’enderroc d’aquestes estructures, amb un pressupost de 47.000 euros. Un d’aquests espais és l’antic local social del camp, ocupat des de fa temps per un grup de persones que hi malvivien i en el qual hi va haver diversos incendis. L’ampliació farà que l’espai disponible per a l’aparcament de vehicles passi de 7.800 a 12.745 metres quadrats.

En un primer moment, l’aparcament va entrar en funcionament com a zona regulada de pagament controlada pels vigilants de Fisersa, però durant els primers dos anys –que van coincidir amb l’etapa de restriccions de mobilitat vinculades amb la pandèmia– l’afluència de vehicles va ser molt baixa. A partir d’aquest fet, el govern de l’alcaldessa Agnès Lladó va decidir que l’aparcament fos gratuït. Abans també havia fet enderrocar la tribuna lateral, a sota de la qual hi havia els històrics vestidors del camp de futbol.

Canvi de sentit dels carrers Progrés i El Far

La gratuïtat també va comportar que l’Ajuntament canviés el sentit dels carrers Progrés i El Far per poder accedir a l’aparcament des de l’avinguda Vilallonga. Des d’un primer moment, i fins ara, la senyalització de l’existència d’aquest pàrquing gratuït és minsa. El projecte actual d’ampliació té com a objectiu potenciar el seu ús, tant per part dels veïns com per part dels visitants que rep la ciutat.

Jordi Masquef recorda que «aquesta ampliació es complementa amb l’obertura d’un nou aparcament a la zona de la Ronda Sud, a tocar el CAP Masdevall i un altre que obrirem a l’avinguda Perpinyà». Els usuaris del carrer El Far esperen, però, que es millori el manteniment de l’espai.

L’aparcament del parc de les Aigües fa honor al nom Encara que plou molt poc, el parc de les Aigües de Figueres té un problema evident en un dels seus aparcaments de superfície. Concretament, l’espai sense urbanitzar que hi ha entre l’avinguda Costa Brava i el carrer Rec Arnau, habilitat com a aparcament, s’inunda quan plou i l’aigua embassada dificulta l’accés de vehicles i persones.