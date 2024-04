Les meduses apareixen a milers al litoral de l'Empordà i de la Costa Brava

Platges i l’interior del litoral d’arreu de la Costa Brava han aparegut en les darreres setmanes amb milers de meduses. La Platja de l’Escala es podia veure aquest dimecres coberta de l’espècie luminescent Pelagia noctiluca i des de fa un parell de setmanes cobreixen el mar i la sorra de molts punts la Velella Velella o barquetes de Sant Pere. El bon temps, l’aportació de nutrients al mar i els corrents en són la causa i se les considera un indicador d’una bona primavera al mar. El fons marí també bull de biodiversitat.

El biòleg, Sergi Corral explica el fenomen. Posa de manifest que «són espècies que s’alimenten sobretot de fitoplàncton» que ha proliferat amb la «radiació solar i la presència de matèria orgànica que ha baixat dels rius, i les pluges». La proliferació d’aliment fa proliferar els éssers que se n’alimenten com les meduses i també el zooplàncton. Això fa que afecti a tota la cadena com el peix blau, la tonyina, els cetacis «i posa en solfa tota la xarxa tròfica». Per Corral, és totalment típic d’aquestes dates i com la florida dels ametllers o l’arribada de l’oreneta, representa l’arribada de la primavera al mar i un bon senyal.

Des del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter posaven de manifest també aquesta setmana la presència de milers d’exemplars vistos de Velella Velella al mar amb imatges facilitades per Josep Pascual. Al febrer ja van informar d’una proliferació de la Pelagia noctiluca la medusa luminescent.

La Velella Velella són unes colònies de pòlips, la picada dels quals no és dolorosa pels humans. Són blavoses i una mena de vela que sobresurt els permet impulsar-se pel mar amb el vent. Se n'estan veient a nombroses platges en les darreres setmanes després dels temporals en punts com Cadaqués o darrerament a l'Escala o l'Estartit. Segons Corral, la proliferació tant de meduses com de Velella Velella s'ha constatat a tota la Costa Brava.

Brilla a la foscor i és molt urticant

La medusa luminescent, en canvi, brilla a la foscor i és molt urticant. Es tracta d’una espècie que està totalment coberta de les cèl·lules nematocists que són les responsables de causar petites ferides i descarregar una dosi de verí. De moment no es retiraran de les platges de l'Escala perquè probablement el mar en tornaria a portar. Deixaran que la natura faci el seu curs i s'acabin secant.

De la gran proliferació d'aquestes i altres espècies als fons marins també n'ha parlat el biòleg i Observador del Mar, Eduard Marquès a través de les xarxes, on ha mostrat algunes de les espectaculars imatges que ofereix el fons marí. "La nostra costa ha bullit de vida aquests darrers dies, el motiu s'explica a la darrera imatge, un aflorament de nutrients, i aports per les pluges motiva un esclat de vida primer en forma de fitoplàncton i tot seguit el zooplàncton, les anxoves, sardines, ctenòfors, meduses, salpes, tonyines, dofins, tortugues i aus marines. Tot un espectacle que ha estat especialment potent", explica el biòleg.