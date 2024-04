La Generalitat tomba els sondejos per reobrir les mines de talc de les Salines

La Generalitat ha tombat la petició de fer sondejos per estudiar la viabilitat de reobrir les antigues mines de talc a les Salines per part de l'empresa Minerals Girona, SA.

Iaeden-Salvem l'Empordà celebra la decisió que consideren protegeix aquest territori de l'explotació de les mines de Santa Maria, Ginebró i Castell, als termes de Maçanet de Cabrenys, Darnius i la Vajol. L'entitat hi va presentar al·legacions.

L’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona va emetre una resolució on no permetia els sondejos. Els projectes han estat declarats com a desfavorables i, per tant, diuen, "hem aturat una agressió més al territori, aquest cop al massís de les Salines".

La tramitació es va iniciar el 2015, segons consta als informes del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que fan referència a Santa Maria i al Ginebró "per establiment de sondejos" per "a la investigació de recursos minerals". El 2020 es van entrar les al·legacions per part de Iaeden que va començar una campanya per frenar-ho. L'informe era favorable amb condicions, i ja s'apuntava la incompatibilitat de l'explotació en un espai que està situat dins la xarxa Natura 2000 i l'EIN del Massís de les Salines.

Ara l'OGAU ha emès un informe desfavorable on manifesta que "comprovada la documentació i atesa la capacitat del medi receptor i l'avaluació afectada, així com la manca d'informació relativa a l'acceptació del programa de restauració, s'emet informe desfavorable".

El 2020 es va fer pública la intenció de fer uns sondejos per tal d’explotar les mines de Santa Maria, Ginebró i Castell als termes municipals de Maçanet de Cabrenys, Darnius i La Vajol. Juntament amb l’administració local i entitats defensores del territori, i sumant-se als veïns des de la IAEDEN – Salvem l’Empordà es van presentar les al·legacions i es va publicar la Declaració de les Salines, un comunicat que instava a protegir l’entorn.

Durant la presentació de la campanya van mostrar les antigues mines que actualment són instal·lacions en desús, en mal estat, enmig d'un frondós paratge on l'antiga activitat va deixar empremta omplint de forats el terreny.

Entitats i propietaris temien que es pogués maquillar de sostenible un projecte que atempti contra un entorn de gran interès paisatgístic i deixin les muntanyes «com un formatge gruyère».

Les Salines és un espai de gran interès natural i paisatgístic, que actua com a connexió entre el clima mediterrani, representat per alzinars i suredes, amb el continental, on les fagedes guanyen terreny, acompanyades de landes i prats de muntanya. El fet que les Salines estigui enmig d’aquests dos climes fa que hi predomini una elevada variabilitat d’elements naturals, i que s’hi donin lloc uns boscos en bon estat de conservació que alberguen bona part de fauna protegida de la comarca, explica l'entitat.

Explotació a cel obert

Per Iaeden, "unes explotacions en forma de mines a cel obert no seria l'opció més ideal per mantenir aquesta sostenibilitat territorial, sinó que només obeeix als interessos econòmics dels qui promouen aquesta activitat".

Apunten que comportaria "l’erosió del sòl i l’afectació als rius i els aqüífers de la zona, podia haver compromès l’equilibri del sistema natural. I l’impacte paisatgístic, en un espai que està molt ben preservat i que ha anat desenvolupant una activitat econòmica basada en protegir el territori, seria nefast pel model social i econòmic dels municipis afectats".