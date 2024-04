Stop Macro Parc Eòlic Marí denuncia falta de transparència en la tramitació del Plemcat i reclama informació del procés

La plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí denuncia falta de transparència en la tramitació de la plataforma d’assaig Plemcat i reclama informació sobre el procés. L’entitat ha enviat un escrit a l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC) on pregunta pels tràmits que s’han seguit en la convocatòria del concurs per seleccionar les empreses que hi tindran un prototip, com s’han seleccionat, quins fons econòmics s’hi destinen i si el projecte se sotmetrà a informació pública i avaluació ambiental. També volen saber els costos de redacció dels estudis, el règim “d’incompatibilitat” per participar en aquest i el posterior concurs de l’Estat o quin procediment s’ha seguit en el projecte per treure mostres previst a Sant Pere Pescador.

A l’escrit, l’entitat contrària a la instal·lació d’un parc eòlic marí al golf de Roses alerta que les informacions publicades als mitjans de comunicació sobre el concurs on s’han seleccionat tres empreses per fer prototips al Plemcat són “preocupants”. En aquest sentit, recorden que la que ha obtingut millor puntuació és, precisament, una filial del grup que promou el Parc Tramuntana.

La plataforma, que en els últims anys ha fet diverses actuacions per intentar aturar el POEM que afecta la zona, es reivindica com a part interessada en “qualsevol expedient que es tramiti en relació a la implantació de l’energia eòlica al golf de Roses”.

Davant dels avenços en la tramitació del Plemcat, reclamen informació sobre la tramitació que s’ha seguit per fer el concurs i la licitació de les empreses; el procés de publicitat, la selecció, els requisits i les bases del concurs que ha regit la selecció de les empreses. També demanen quins edictes s’han publicat sobre el concurs convocat i els informes emesos sobre el règim regulador del mateix, entre d’altres.

D’altra banda, reclamen informació sobre els fons econòmics de l’IREC destinats al Plemcat, la “procedència” i la forma d’assignació del pressupost al projecte. També pregunten sobre els drets que es concedeixen a les empreses adjudicatàries del concurs, quins permisos i autoritzacions administratives calen per posar en marxa la plataforma o quin procediment s’ha seguit per contractar la plataforma experimental que ha d’extreure mostres davant de la costa de Sant Pere Pescador.

A més, volen saber en quin estat està la redacció i tramitació del projecte del Plemcat, si se sotmetrà a informació pública i a avaluació ambiental i quin serà l’òrgan competent per a la seva aprovació.

Stop Macro Parc Eòlic Marí considera que no hi ha hagut transparència en tot aquest procés i reclama que se’ls tingui en compte com a part interessada en qualsevol projecte que hi tingui relació.

Tal i com va avançar l’ACN a mitjans de febrer, l'Institut d'Investigació en Energia de Catalunya ha seleccionat les tres empreses que podran instal·lar prototips a la plataforma d'assaig Plemcat, al golf de Roses. Una de les empreses que promou el parc Tramuntana, la companyia basca Sener, és la que ha obtingut millor puntuació. La segona que ha aconseguit més punts és la catalana X1 Wind i la tercera, la canària Esteyco. L'adjudicació inclou tres empreses més en llista d'espera per si hi hagués alguna renúncia. Mentrestant, s'han començat a fer prospeccions sobre el fons marí on ha d'anar la plataforma i està previst que en els propers mesos s'engeguin els tràmits de licitacions. El Plemcat costarà 80 milions d'euros i ha d'estar construït abans del desembre del 2025.