Aquests són els guanyadors de la Ruta de les Tapes de Roses 2024

Un any més, la Ruta de les Tapes de Roses ha estat un èxit. La campanya gastronòmica es va celebrar entre els passats 8 i 17 de març i va comptar amb la participació de 82 establiments rosincs. Tots ells optaven a ser els guanyadors, però només dos es podien coronar amb el títol de Millor Tapa. Quins han estat?

D'una banda, la proposta “Cucurutxo de cua de vaca i foie” del restaurant Gozos Mundanos ha estat l’escollida com a millor tapa pel vot popular. Enguany, s’han recollit un total de 5.205 vots vàlids (2.731 via app i 2.474 en paper).

D'altra banda, la tapa "Caputxino de marisc" del restaurant Tramonti Platja s’ha fet amb la primera posició en la votació del jurat professional, format per l’assessora gastronòmica Àgata Alberó, la sommelier Laura Masramon (presents a l'acte d'aquest matí) i per l’assessor gastronòmic Jordi Àvila.

Una de les tapes de la Ruta d'enguany. / Empordà

Cal destacar que enguany, per gentilesa de la DO Empordà, els dos establiments guanyadors han rebut, a més del trofeu de la Ruta de les Tapes, un val regal per a una visita i tast de formatges per a 2 persones a la Cooperativa de Garriguella (premi tapa Jurat) i un esmorzar amb degustació per a 2 persones al celler Oliveda (premi tapa popular).

El jurat també ha reconegut amb mencions especials els restaurants Gozos Mundanos (Menció a l’originalitat i a l’elaboració), Falconera (Menció a l’arròs fet al moment), Rocfort (Menció a la cuina catalana tradicional i de temporada) i La Bodeguita de al lado (Mencióa l’elaboració i a la comunicació).