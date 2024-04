Figueres i Alcalà la Real treballen per a reactivar l’agermanament

Per a molta gent, la figura de Pep Ventura és considerada com a peça clau per a entendre la sardana catalana més reconeguda. Va estar quasi tota la seva vida vinculat a la ciutat de Figueres, on va créixer i desenvolupar la seva activitat com a compositor i músic. Malgrat aquell lligam indiscutible entre Ventura i l’Empordà, la seva història personal i familiar també ho està amb la localitat andalusa d’Alcalá la Real, on va néixer.

Josep Ventura Casas va venir al món a la província de Jaén el 2 de febrer de 1817 i va morir a Figueres el 24 de març de 1875. Els seus pares eren empordanesos. El progenitor, militar de professió, i havia estat destinat allà.

L’any 1989, els ajuntaments de Figueres i Alcalá la Real van signar el protocol d’agermanament oficial dels dos municipis. Aquell any hi va haver dos actes públics a les respectives localitats. A Figueres es va arribar a instal·lar un monòlit de l’artista Vicente Moreno a la plaça Josep Tarradellas, just al costat del monument dedicat a Pep Ventura.

L’agermanament ha travessat diverses etapes i ara feia temps que havia quedat en suspens. Només va reaparèixer durant la celebració de la Capital de la Sardana del 2017. Fa poc, des d’Alcalá la Real, Paco Toro va entrar en contacte amb Montserrat Mauné, presidenta del Foment de la Sardana i, posteriorment, amb Josep Maria Bernils, regidor de Cultura Popular i tinent d’alcalde, per a explorar la possibilitat de recuperar les bones relacions que havien existit anys abans. La resposta ha estat del tot positiva. «L’any vinent recordarem conjuntament el 150è aniversari de la mort de Pep Ventura», anuncia Bernils després d’haver participat, recentment en l’ofrena floral que recorda aquest fet.

«Hem iniciat converses per a començar a treballar en els actes que podríem fer l’any vinent entre els dos ajuntaments i el foment de la Sardana Pep Ventura. La reactivació de l’agermanament estarà basat en l’aspecte cultural i de cultura popular que mereix el personatge i el seu llegat».