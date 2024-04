A presó el detingut per apallissar i deixar molt malferida la seva parella a Cistella

El jutjat d'Instrucció número 1 de Figueres en funcions de guàrdia ha enviat aquest dissabte a presó el detingut de 38 anys per apallissar i deixar molt malferida la seva parella –una dona d'uns 60 anys- a Cistella. Celebrada la compareixença, el magistrat ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança en una causa que es manté oberta per homicidi en grau de temptativa, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). No existeixen causes en curs de violència entre la parella. En tractar-se d'un delicte de violència masclista, el magistrat s'ha inhibit al jutjat de violència sobre la dona, ha detallat el TSJC.

Els fets es van produir el dimecres 3 de març pels voltants de quarts de vuit del vespre en un mas aïllat de Cistella. Uns ciclistes que circulaven per la zona van escoltar els crits d'auxili d'una dona i no van dubtar a trucar el 112. Un cop van arribar al lloc dels fets, els Mossos es van trobar la víctima molt malferida i completament ensangonada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va assistir al lloc i la va traslladar en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona. A pocs metres del lloc, els agents es van trobar el presumpte autor dels fets –un home de 38 anys amb múltiples antecedents- i el van detenir.