Una associació reclama usos cívils per a la part abandonada de la base militar del Pení de Roses

Una nova associació, Amics del Pení i cap de Creus, es presenta en societat, aquest dijous 21 de març, a les 18,30 h, a la SUF de Roses. Tot i que l'acte central és aquest, i que ja té el suport d'unes 70 persones i 20 entitats, la voluntat de l'Associació és fer presentacions locals, amb les entitats de diferents localitats del cap de Creus, que donen suport a aquesta iniciativa en xarxa.

L'entitat s'ha constituït arran del pòsit, expectatives i noves línies d'acció que està deixant l'exposició fotogràfica La petjada dels americans del Pení a Roses i més enllà, que aviat arribarà a la Cate de Figueres, el mes d'abril, després a la seu del PNCC, al CAT de Vilajuïga, el mes de maig, i a Cadaqués, el juny.

Declaració pública

Aprofitant aquesta embranzida i d'altres línies d'acció en curs, com la recuperació d'objectes dels americans del Pení, i també dels estadants dels antics masos del Pení i cap de Creus, per a la seva museïtzació, també aprofitaran la presentació, per fer una declaració pública, anomenada Declaració de Primavera: Roses puja al Pení, el Pení baixa a Roses, amb l'objectiu últim "de recuperar per a usos civils (i públics) la part abandonada de la base militar EVA núm. 4". Qui farà la intervenció central serà Toni Salamanca impulsor i president d'Amics del Pení i cap de Creus, i comissari d'aquestes exposicions.