«El paper, als mitjans, està perdent el pes que històricament tenia i el digital ha agafat el protagonisme»

Marc Bataller i Serra (Figueres, 1976) va entrar, l’any 2016, al Departament de Salut de la Generalitat i sempre ha estat treballant sota el paraigua d’ERC. Des de principis d'any ocupa el càrrec de secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Govern.

Com li prova el nou càrrec?

Fa poques setmanes que ocupo el càrrec. El meu nomenament es va incloure en una remodelació de Govern per afrontar l’últim any de mandat en què també van nomenar la vicepresidenta Laura Vilagrà i el viceconseller Sergi Sabrià. Realment, és un honor que pensin en tu per a aquest lloc i, així, poder tenir més contacte directe amb els mitjans de comunicació, que sempre han estat el meu àmbit de treball.

Què li pesa més en aquesta feina?

Estar a Govern, sempre, suposa una gran responsabilitat, perquè treballes pel bé comú. Això ho hem de tenir clar tots els que assumim aquesta feina. Mai hem d’oblidar que la Generalitat, o qualsevol administració pública, treballa per a tothom.

Vostè ja té experiència en aquest govern. Hi entra el 2016.

Sí. Vaig entrar al Govern al Departament de Salut, amb el conseller Toni Comín, com a cap de comunicació en un moment molt convuls, però molt interessant políticament, com ho és el referèndum de l’1 d’octubre. Durant el 155, ens van fer fora de les institucions i, al cap d’uns mesos, vaig tornar al meu lloc, amb la consellera Alba Vergés. I, des de fa tres anys, estava com a cap de comunicació de Presidència, amb la consellera Laura Vilagrà, fins que ella em va oferir aquesta nova responsabilitat.

«La gran assignatura pendent dels mitjans de comunicació és poder atreure el públic jove i entendre les seves necessitats»

Està decebut per alguna intromissió imprevista o alguna cosa semblant?

El moment polític més dur van ser les càrregues policials de l’1-0 i veure com companys i companyes anaven a la presó o a l’exili. La ira i la reacció virulenta del govern espanyol van ser molt i molt decebedores. L’1-0 vam estar amb el conseller Comín voltant tot el dia per col·legis electorals i, també, vam anar a veure alguns ferits per les càrregues. I, quan vaig arribar a la nit a casa, el primer que vaig fer va ser abraçar la família i plorar desconsoladament.

Fins al 25 de març es poden presentar sol·licituds de subvencions. Quina responsabilitat hi té en aquest terreny?

La meva secretaria està dividida en dos àmbits. El de Difusió, on treballem la publicitat institucional, i el de Mitjans de Comunicació, on un dels temes més destacats és el de subvencions a projectes. En aquest cas, els mitjans presenten un projecte de modernització o de millora i, des de la secretaria, els donem un impuls econòmic amb les subvencions. És una gran iniciativa, perquè potencia el sector i ajuda els mitjans a fer reconversions.

Podria fer una anàlisi de la situació actual dels mitjans de comunicació a Catalunya?

Gairebé necessitaríem una tesi doctoral, però m’hi atreveixo. Els mitjans de comunicació fa temps que viuen una autèntica revolució. El paper està perdent el pes que històricament tenia i el digital (i totes les seves derivades) ha agafat molt més protagonisme. Segurament, la gran assignatura pendent és poder atreure el públic jove i entendre les seves necessitats. Per exemple, TV3 ha aconseguit enganxar una franja de públic jove amb el programa Eufòria, que fa anys era impensable. Aquest és un dels camins a seguir.

Li va tocar treballar en l’etapa Covid...

Va ser una etapa molt dura personalment. Cada dia havíem d’entomar desenes de problemes i també era un drama veure la xifra de morts o hospitalitzats que pujava exponencialment.