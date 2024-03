L'Escola Maria Àngels Anglada va rebre la visita del cantautor Dani Miquel el passat 5 de març. Aprofitant la seva parada a Figueres, el valencià va interpretar algunes de les seves cançons tradicionals més populars amb la participació de tot l'alumnat del centre, així com altres temes com 'Volem la Pau'. Des del col•legi expliquen que «aquesta activitat va agradar molt a tots els infants i al personal del centre», fent un espectacle participatiu on els valors i la llengua van ser l'eix principal.

Més tard, Miquel va explicar alguns dels seus contes, com 'Poema del sol i la lluna' i 'La princesa Ratolina', amb la col•laboració de les famílies. Aquesta proposta es va emmarcar dins del programa de dinamització de la biblioteca de l'escola "El Bosc de Vidre" que compta amb l'obertura extraescolar per al servei de préstec. Dani Miquel i Antich és un dolçainer, compositor i cantautor valencià que toca diversos instruments tradicionals, com la viola de roda i la dolçaina. Provinent d'Alcúdia, és un músic i "cantacançons" compromès amb la difusió de la cultura musical valenciana i el seu cançoner tradicional.