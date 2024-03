En el moment de presentar els pressupostos, van manifestar que la cultura i el patrimoni són els eixos vertebradors del rumb escalenc i que Vilanera té i tindrà un lloc preferent. Què hi passarà en el futur immediat?

Vilanera és una de les peces clau del nostre passat i futur, però no ens tornarem bojos executant coses a curt termini, sense tenir un horitzó molt i molt clar. Amb això vull dir que intentarem aprofitar les subvencions que es donen per part de la Generalitat i de la Diputació pel que fa als monuments d’interès local, perquè Vilanera, de moment, està catalogada com a BCIL. Treballarem per aconseguir que passi a ser un BCIN per així poder captar inversions d’administracions supramunicipals.

És un far patrimonial per a vostès?

Sabem bé tots els potencials que té, patrimonials, paisatgístics, de flora i fauna, sobretot els aspectes culturals i arqueològics. S’estan fent troballes importantíssimes i crec que és la pota que pot tenir més possibilitats de futur com a punt de referència arqueològica, de campanyes, d’estada i d’estudi, amb la participació de la Generalitat a través del Museu d’Arqueologia de Catalunya, el MAC d’Empúries.

Sense voler fer comparatives ni qualitatives, ni quantitatives, si ajuntem Vilanera amb la museïtzació del Clos del Pastor, l’oferta cultural de l’Escala té una tendència a engrandir-se i consolidar-se en un lloc privilegiat del país. Cert?

Tenim la potencialitat d’Empúries, el Museu d’Arqueologia més visitat de llarg, un fet que va donar relleu al conveni de col·laboració que vam signar el 2019 entre el MAC i l’Ajuntament. Vilanera, Empúries, Masle, Clos del pastor... Tot s’ajunta en aquesta voluntat de treure profit del patrimoni i que es va reflectir en el nou cartipàs. El regidor de Patrimoni i Cultura, Martí Guinart, també és el regidor de Promoció turística, i això no està fet perquè sí. L’Escala ha tirat molt cap a aquesta estratègia de difondre tant les activitats culturals com el patrimoni per aprofitar aquesta potencialitat que beneficia tot el municipi, i el seu entorn. És una eina molt eficaç per a allò que busquem tots els municipis turístics, que és aconseguir desestacionalitzar la temporada.

Quin serà el desenllaç final de la casa Ramis i la polèmica generada amb l’oposició pel fet de voler vendre-la?

Hem justificat i argumentat claríssimament com ha anat tot plegat. La propietat la va obtenir l’Ajuntament a través d’un acord vitalici, pagant una quantitat de diners sense que fos una compra directa. La casa està desvinculada de l’obra de Rafel Ramis, a la qual s’ha donat la importància que mereix. És l’artista que s’ha exposat més a l’Escala. La casa no té un valor patrimonial com per fer-hi una inversió molt grossa per museïtzar-la o fer-hi qualsevol equipament públic. La venda ja constava en els ingressos del pressupost de l’any passat, en aquest mandat han entrat nous actors polítics que, de manera legítima, expressen les seves opinions. Les respectem, però no les compartim.