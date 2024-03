Roses ha iniciat a l’escola Narcís Monturiol els treballs per a la naturalització dels patis de les escoles públiques del municipi, projecte guanyador de l’edició 2021 dels Pressupostos Participatius i que suposarà el condicionament d’una superfície total de 9.865 m2 de patis escolars.

El projecte de naturalització contempla la instal·lació tant d’elements de mobiliari urbà i jocs, com la naturalització dels diferents patis amb espais vegetatius que aportaran ombra i frescor, tenint també en compte la millora de l’ordenació d’accessos i de les connexions dels espais, la solució als problemes de drenatge d’aigua existents en alguns centres i la pavimentació amb paviments tous, gespa artificial i cautxú. Totes les actuacions previstes s’han fet pensant també en les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat i en la condició educativa dels equipaments, creant per exemple espais destinats al Pla Lector dels centres i prioritzant els jocs simbòlics i els jocs de tronc o cabanyes de fusta. En tots els patis que ho requereixin, es realitzarà una ordenació d’accessos i circulacions i es milloraran els drenatges

El pollancre de l’escola Narcís Monturiol se substituirà per moreres i pistatxers

Els treballs a l’escola Narcís Monturiol previstos en aquest projecte, incloïen la tala del pollancre existent al pati d’infantil. La recollida de firmes organitzada per un particular i l’entrada d’una instància a l’Ajuntament sol·licitant el manteniment de l’arbre, ha motivat que l’empresa municipal Rosersa encarregués un estudi extern sobre la viabilitat d’aquesta petició a una paisatgista especialista en arboricultura.

L’estudi conclou taxativament la necessitat de talar l’arbre, atès que aquest representa un risc real per a la seguretat de les persones. Lluís Espada, regidor d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament, explica les consideracions que fa l’estudi entorn a "l’alt grau de deteriorament en què es troba el pollancre, amb danys estructurals irreversibles, tant pel que fa al tronc, com a la creu i al brancam. Les altes probabilitats de causar danys materials o humans en un espai tan sensible com és el pati d’una escola, i que a més podrien incrementar-se a conseqüència de les obres de reforma que s’estan duent a terme, ja que podrien provocar canvis en la compactació del sòl i debilitar encara més severament l’arbre, han motivat que es decideixi la tala del mateix, que es durà a terme en els propers dies".

En el seu lloc, el projecte de naturalització contempla la plantació de moreres i pistatxers per dotar d’ombra el pati. També s’instal·laran casetes, tobogans i jocs de paret, mentre que el pati de primària incorporarà dues taules de pícnic amb bancs a l’ombra dels plataners per potenciar l’aprenentatge a l’aire lliure.

Les actuacions prosseguiran a les escoles Vicens Vives, Els Grecs i, per últim, Montserrat Vayreda, que també es dotaran de nou mobiliari, jocs i espais amb vegetació.