Els empresaris de Roses volen garanties que no hi haurà problemes d'abastiment d'aigua en tota la temporada d'estiu. Així ho han transmès en una reunió amb l'alcalde, Josep Maria Martínez, el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Olga Simarro. El president de l'associació d'empresaris, Miquel Gotanegra, ha destacat que treballen braç a braç amb l'administració local per "buscar alternatives a l'abastament d'aigua" amb prou marge de maniobra perquè la temporada turística no se'n ressenti. Una de les propostes que plantegen els empresaris és col·locar una gran planta dessalinitzadora que hauria de donar servei a empresaris i ciutadans de Roses. Gotanegra ha insistit que en cap cas es busca una solució a mida per omplir les piscines d'establiments turístics, ja que el consum que tenen és menor (només un 2% de la despesa que té cada hotel o càmping). Per això reclamen aquesta planta com una solució global per a empresaris i ciutadania. Ara, l'associació anirà repetint les trobades amb certa freqüència amb els representants de l'administració local per anar treballant totes les alternatives que hi ha en aquest aspecte. Incidir en el top manta Més enllà de l'abastiment d'aigua, els empresaris també han demanat incidir en el top manta. Gotanegra lamenta que les vendes il·legals estan "degradant la imatge de la destinació turística" i que els empresaris estan "cansats" d'haver-hi de lluitar. Per això demanen al consistori que busqui solucions eficaces per erradicar el top manta. Un altre dels aspectes que s'han tractat en la reunió és un major control dels apartaments turístics il·legals que hi ha a Roses. A més, demanen que en les noves llicències que es donin es demanin mesures de qualitat i d'infraestructures. Els empresaris han traslladat als representants polítics la necessitat d'obrir un debat sobre l'evolució d'aquests allotjaments turístics per fer-ho compatible amb la qualitat i la sostenibilitat de la destinació turística de Roses. Per últim, l'Associació d'Empresaris Roses – Cap de Creus han demanat celeritat a l'ajuntament per construir els aparcaments previstos en calens del Parc Natural del Cap de Creus i que han rebut fons Next Generation. Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ