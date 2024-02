El Port de la Selva utilitzarà aigua regenerada per rebaixar els nivells de sal de l'aqüífer que abasteix el municipi. El consistori recuperarà el sistema de basses 'DEMOWARE' injectant aigua de la depuradora que, amb un sistema de filtratge, acabarà al subsol. Això ha de permetre augmentar els nivells d'aigua i reduir la concentració de sal de la que extreu la dessanilitzadora, en marxa des del juny. Des de l'estiu, els nivells de sal s'han doblat. Això provoca que la dessalinitzadora necessiti més temps per dessalar l'aigua i no pugui treballar al màxim de la seva capacitat. En paral·lel, el Club Nàutic del municipi preveu instal·lar una dessalinitzadora per aigua de mar aquesta tardor.

La constant extracció d'aigua i la falta de pluges han provocat que la salinització de l'aqüífer que abasteix el Port de la Selva hagi augmentat exponencialment des d'aquest estiu. L'alcaldessa, Lídia Ferrer, explica que el mes de juny —quan es va posar en marxa la dessalinitzadora— estava a uns nivells de 8.000 de microsiemens per centímetre (mc/cm), la unitat que utilitzen per mesurar-la. Durant els últims mesos s'ha aconseguit estabilitzar, però ja se situa als 15.000. Això provoca que la dessanilitzadora que extreu aigua directament de l'aqüífer tardi més a fer el procés i no pugui extreure els 100 metres cúbics diaris que té de capacitat.

A les portes de Setmana Santa i de l'estiu, Ferrer tem que, si no plou, el sistema no sigui suficient i, per això, volen complementar-lo amb aigua regenerada. De fet, només estan pendent del permís de Salut, que els ha d'autoritzar i a qui fa mesos que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona va fer la petició.

Un cop l'obtinguin, faran una mena de 'bypass' entre les basses i la depuradora per poder-hi fer aportació directa de l'aigua regenerada. L'aigua injectada es filtrarà al subsol fins a l'aqüífer. Ferrer explica que el projecte 'DEMOWARE' es va haver d'aturar fa anys per averies al sistema de conducció i perquè Salut hi va detectar uns "biocides", que no permetien fer-hi aportacions. Ara el Consorci hi ha instal·lat un sistema d'osmosi a la depuradora que permet fer el filtratge necessari.

L'alcaldessa espera que la mesura permeti afrontar amb garanties la temporada turística, quan el municipi multiplica la seva població. "Esperem que barrejant l'aigua reduïm els nivells de salinitat", remarca Ferrer.

El Club Nàutic, també

D'altra banda, el Club Nàutic del municipi també preveu instal·lar una dessalinitzadora d'aigua de mar de menors dimensions aquesta tardor. L'equipament està impulsant un projecte de millora, en el marc de de la renovació de la concessió de l'espai, que inclou un nou edifici amb una infermeria, espais de dutxes i la planta dessalinitzadora, entre d'altres.

L'objectiu, explica Ferrer, és que siguin "autosuficients". El projecte inclou el trasllat de diversos arbres de la zona, que es reubicaran a tocar de la riera del poble. La mesura, però, ha provocat les crítiques d'alguns veïns a través de les xarxes socials. Ferrer, recorda, però, que es tracta d'unes espècies d'origen africà, que no són "autòctons" i que la voluntat és preservar-los.

Un projecte 'pioner'

El projecte 'DEMOWARE' es va posar en marxa l'any 2015 amb el suport del Consorci com una iniciativa pionera per autoabastir el municipi. La població ja disposava des de feia temps d'una xarxa específica per reutilitzar les aigües per a usos no potables.

La principal novetat que incorporava el sistema era que permetia que un cop utilitzada, tornés a la depuradora. Des d'allà i sense abocar-hi clor, es dirigia a les basses construïdes artificialment que filtraven l'aigua cap a l'aqüífer. El procés permetia que l'aigua recuperés les seves propietats minerals i es barregés amb la resta.