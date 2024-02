Una quarantena de treballadors i usuaris de la piscina municipal de l'Escala han protestat aquest dilluns a la plaça de l'Ajuntament per la voluntat del consistori d'externalitzar la meitat dels empleats. Asseguren que, quan la gestió de la piscina va passar a ser municipal, l'Ajuntament els va assegurar que serien personal del consistori. A més es queixen de les "grans diferències laborals" entre treballadors que ocupen la mateixa categoria. A més, la representant sindical de la UGT dels treballadors, Vanessa Olmo, destaca que hi ha un altre conflicte que ja ara s'està produint i que té a veure amb la diferència de condicions laborals entre els empleats que el consistori va subrogar i els que ha contractat després de la marxa de l'antiga empresa.

Des del consistori reconeixen que la intenció és deixar part del servei en mans d'una empresa privada i remarquen que la voluntat és millorar les condicions del personal que es va subrogar i que en alguns casos són pitjors que les incorporacions que es fan noves.

Vanessa Olmo assegura que, a nivell de sou, es troben que hi ha personal que cobra el doble que un altre per fer la mateixa feina. O que fins i tot es dona la circumstància que els treballadors nous que entren, tenen retribucions més altes que els seus caps, perquè aquests compten encara amb les condicions de l'antiga empresa.

Per tot plegat, des de la UGT demanen que el consistori els mantingui en plantilla i no externalitzi el servei, vuit mesos després d'haver-los subrogat. A més, lamenten que les converses que hi ha hagut per reconduir la situació no hagin fructificat.

Olmo assegura que arran de la marxa de l'antiga empresa les instal·lacions van patir un desgast i que els treballadors "van donar la cara per l'Ajuntament". Amb tot, els afectats descarten fer vaga de moment.

Suport dels usuaris

A la concentració que s'ha fet aquest dilluns davant de la casa de la vila, els treballadors han rebut el suport d'una part dels usuaris de la piscina municipal. Entre ells la Maria Borda que fa classes de gimnàstica aquàtica i lamenta la situació i com pot afectar a les classes dirigides o als cursos que tenen pagats. "No volem que pleguin", diu.

L'Ajuntament aposta per la qualitat del servei

Des de lAjuntament de l'Escala assenyalen que la prioritat del consistori va ser fer-se càrrec de la piscina i no donar-lo com una concessió "que acaben abandonant el servei i va en perjudici de la qualitat". Ara bé, l'alcalde, Josep Bofill, assenyala que van trobar-se que tenen la necessitat d’externalitzar alguns d’aquests serveis i recorda que es van subrogar tots els treballadors amb les mateixes condicions que tenien.

A més, Bofill assenyala que la idea és que es facin blocs entre els serveis que s’externalitzin perquè no hi hagi cap diferència laboral entre els treballadors que realitzen les mateixes tasques, si bé no s’ha concretat encara cap data per fer-ho efectiu. “Tot això ha d’esdevenir amb una regularització dels llocs de feina”, ha remarcat Bofill.