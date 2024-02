Figueres col·locarà 400 papereres més i reubicarà 150 de les 988 existents. Els nous models evitaran abocaments incívics.

Segons l'Ajuntament, l’objectiu és millorar l’eficiència de les papereres amb una correcta distribució segons les necessitats de cada espai, en coordinació amb el servei de neteja viària. Per aquest motiu va encarregar als tècnics de serveis urbans un mapa actualitzat per analitzar el nombre i localització de les existents, constatant la manca de papereres en diversos espais de la ciutat.

Els nous models de papereres serviran per ampliar-ne el número total, però també per anar substituint les malmeses, estarà adaptat per evitar que amb el vent es buidi la bossa, i també per evitar abocaments incívics de bosses d’escombraries a les papereres.

Carrers més nets

La primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez, destaca que era evident en molts carrers i espais de la ciutat la manca de papereres o el deteriorament d’algunes. «Tenir les papereres que toca a on toca, i coordinats amb el servei de neteja, ens permet ser més eficients, millorar la freqüència de neteja i buidatge, i, en resum, fer que la ciutadania percebi aquest canvi, trobi papereres quan les necessita i mantenir els carrers més nets», conclou.