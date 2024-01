L’Associació de Propietaris Forestals de l’Alt Empordà (APFAE) compareixerà en els dos contenciosos administratius que ha presentat l’Ajuntament de la Jonquera en contra dels parcs eòlics que es projecten a l’Albera. El membre de la junta de l’entitat, Quim Bach, ho ha anunciat aquest dimecres en un acte que s’ha fet a l’ermita de Santa Llúcia de la Jonquera. En ell, Bach també ha avançat que estan estudiant si demanen responsabilitats penals a la Generalitat per haver emès informes favorables que han permès desencallar la tramitació dels parcs, tot i l’oposició del territori. L’APFAE també treballa perquè l’Albera es converteixi en un parc natural i es blindi en contra de nous projectes eòlics.

Bach ha afegit que quan un conductor va “a 200 km/h i atropella mortalment a una persona, tindrà responsabilitats penals”, per això creuen que els treballadors de l’administració pública també poden tenir-ne. El membre de la junta creu que s’ha fet “un informe molt dubtós” que desencalla la tramitació d’aquesta instal·lació i per tant cal exigir “conseqüències jurídico-penals”.

Declarar l’Albera i Salines i el Bassegoda com a parc natural

En paral·lel, l’associació de propietaris forestals treballa perquè el Govern declari l’Albera i la zona de les Salines i el Bassegoda com a parc natural. Consideren que això protegirà el territori de futurs projectes eòlics. Un dels experts en Medi Ambient, Jordi Sargatal, ha destacat que “aquesta és la primera vegada que els propietaris forestals demanen la conversió del territori en parc natural”. Això s’explica perquè la protecció d’aquest espai com a parc natural implicaria un conjunt de condicions pels propietaris de boscos que ara no tenen.

“És impensable que una indústria s’instal·li enmig de l’Albera, però en canvi no ho és amb un parc eòlic”, ha afegit Quim Bach. A més des de l’associació de propietaris forestals insisteixen en què el parc “no beneficiarà als pobles de l’Albera”. Malgrat tot, des de l’APFAE recorden que no estan en contra de les energies netes, sinó en contra de “l’especulació pura i dura” que implica un parc eòlic en una zona forestal.

Bach recorda que hi ha terrenys industrials “que són compatibles amb els usos” de les plantes eòliques. El motiu pel qual no es desenvolupen és perquè “costen entre 100 i 1.000 vegades més que el lloguer d’un terreny forestal”. De fet, els membres de l’associació recorden que els propietaris reben uns 3.000 euros per permetre instal·lar un aerogenerador en la seva parcel·la. Quim Bach assegura que la majoria de projectes són empreses que es dediquen “a invertir els seus capitals on són més rendibles”. Per això emmarca els parcs de l’Albera com a projectes d’especulació financera.

Però els propietaris forestals afegeixen que aquestes operacions porten un risc, perquè les empreses gestores tenen seu en altres països com Dubai o Qatar. “Si la companyia no és rendible i fa fallida què passa amb els aerogeneradors?”, es pregunta Quim Bach.

Més enllà de l’impacte que tinguin els aerogeneradors, els propietaris forestals recorden que els parcs suposen un “trinxament triple” pel territori. Per una banda, cal tenir en compte que es construeixen les línies d’evacuació, que són els cables per on es transmet l’energia que produeixen els molins de vent. “Són túnels tan grans com els de les línies de metro, gairebé”, afegeix el membre de l’APFAE. A més, també implica la construcció de vies i camins d’emergència i de manteniment que destrueix encara més el territori.