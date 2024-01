Han passat trenta anys d’ençà de l’estrena de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Figueres a l’edifici del Firal i l’evolució del cos policial ha evidenciat que l’espai ha quedat petit respecte de les seves necessitats actuals. El creixement de la plantilla, que ha doblat el nombre d’efectius des de 1993 i l’ampliació del seu parc mòbil, han desencadenat una recerca d’un nou espai per a ubicar-hi les instal·lacions. Així ho ha reconegut l’alcalde i responsable de seguretat ciutadana, Jordi Masquef, després d’explicar que una de les opcions de trasllat que ha sospesat l’Ajuntament ha estat l’adquisició a la Sareb dels baixos de l’edifici inacabat del carrer Ponent. La iniciativa municipal s’ha vist estroncada per l’adquisició d’aquest immoble per part d’una empresa immobiliària local, un fet que l’alcalde valora com a «molt positiu», però que ha invalidat una de les opcions que tenia damunt la taula.

Figueres farà el centre integral d'atenció per emergències socials a l'antic escorxador comarcal La problemàtica no és nova. Durant l’anterior mandat, el govern d’Agnès Lladó ja va plantejar l’opció d’utilitzar la nau de l’antic escorxador comarcal, retornada pel Consell i que està en desús, per acollir les futures instal·lacions policials. En el transcurs d’una visita del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, es va anunciar la creació d’un centre integral d’atenció per a emergències socials en aquest espai, de 6.112 metres quadrats, on també s’ubicaria la seu de la Guàrdia Urbana. L’escorxador en desús està situat al costat de l’estació depuradora, en el camí vell de Vilatenim, a tocar la ronda Sud. El tema continua obert. Plantilla: evolució del nombre d’efectius Entre 1993 i 2023, aquesta ha estat l’evolució de la plantilla de la Guàrdia Urbana de Figueres. Els darrers sis anys, el cos policial de gestió municipal ha registrat 21 jubilacions: 1993: 39 efectius

2005: 55 efectius

2018: 74 efectius

2019: 71 efectius

2020: 71 efectius

2021: 70 efectius

2022: 77 efectius

2023: 77 efectius

