L'Ajuntament de l'Escala ha aturat el procés per la venda de l'edifici de Can Ramis, a l'espera de resoldre les al·legacions presentades pels grups de l'oposició (ERC, Gent de l’Escala, Alternativa per l’Escala i Junts per l’Escala), que estan en contra de la venda. Qüestionen la venda perquè consideren que es vulnera l'acord amb la vídua i que té un valor històric que s'ha de preservar.