La plaça de la Creu de la Mà de Figueres ha recuperat aquest dimarts 23 de gener la seva emblemàtica creu de terme. Una escultura que ha estat restaurada després que el passat mes de setembre algú trenqués la part de dalt. Encara no s'han donat a conèixer els motius pels quals va ser destrossada.

Segons s'explica de l'Ajuntament, l’actual Creu de la Mà no té res a veure amb l’original. El capitell antic amb sis cares està al Museu de l’Empordà i la creu va ser localitzada, el 1962, en un jardí particular de Girona. Era una creu d’estil gòtic construïda l’any 1429 pel picapedrer de Girona Ramon Boet, tot i que altres fonts, pel seu estilisme, l’atribueixen a l’escultor Pere Oller.

Originàriament, havia estat emplaçada al carrer Girona (en una de les portes d’entrada a l’antiga vil·la emmurallada), després a la cantonada amb el carrer de Castelló i el carrer Nou i finalment a la plaça actual. L’any 1869 l’enginyer d’Obres Públiques va demanar un informe sobre la solidesa del terreny per si podia “aguantar la creu per ser un perill i evitar desgràcies”. L’informe va ser positiu i el monument es va mantenir.

La creu va desaparèixer arran de la Guerra Civil i tot i ser trobada en un domicili de Girona no es va poder recuperar. La creu original, de tipologia grega, tenia els braços acabats amb expansions lobulades i al centre la figura de Crist crucificat. Al revers hi havia una mà, que va motivar el nom popular que se li donava. En canvi, el pedestal original està guardat en el Museu de l'Empordà i en ell hi ha una escena de l'Anunciació, una de Sant Antoni Abat, una altra de Sant Joan Evangelista, l'escut de Figueres i de Sant Pere de Rodes. L’any 1965 s'hi va posar la creu actual i que acaba de ser restaurada, tot i que no s’hi van incorporar alguns elements de l’original (com la mà en el revers).