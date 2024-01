Marc Bataller (Figueres, 1976) ha estat nomenat nou secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Govern, segons ha pogut confirmar l'ACN. Bataller substitueix en el càrrec Oriol Duran, que ocupa ara la vicesecretaria general de comunicació i estratègia d'ERC.

Bataller va entrar com a director de comunicació del Departament de Salut amb Antoni Comín, un càrrec que va mantenir amb Alba Vergés. Actualment, era el responsable de comunicació del Departament de la Presidència, liderat per Laura Vilagrà. Llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va començar la carrera periodística al setmanari 'Hora Nova' i, després, va treballar al diari 'El Punt', primer a Figueres, després a Girona i, finalment, a Barcelona.

A 'El Punt' i al 'El Punt Avui' hi va treballar des de l’any 2000 fins al 2016, on va passar per les seccions de local, successos i política. També ha impartit formacions i cursos de comunicació de crisi i comunicació política.