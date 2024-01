L'Audiència de Girona ha activat una ordre de cerca i captura contra dos camioners acusats de clonar targetes per pagar carburant i peatges. La secció quarta els havia de jutjar aquest dilluns 22 de gener, però no s'han presentat a la vista i la fiscalia ha demanat aquesta mesura per tal de posar-los a disposició de la justícia.

Els fets pels quals havien de ser jutjats van tenir lloc el 20 de gener de 2020. Una patrulla de Mossos d'Esquadra va enganxar-los en un control de transports a l'N-II, a l'altura del punt quilomètric 776, dins del terme municipal de la Jonquera. En la inspecció del vehicle, els agents van veure que hi havia tres lectors electrònics de bandes magnètiques, que serveixen per clonar targetes de crèdit. També van comprovar que els dos homes duien al damunt 41 targetes de crèdit a nom de diferents titulars, 2.415 euros en efectiu, un ordinador on hi havia instal·lat un programa il·legal per clonar dades bancàries i tres "teletacs" per pagar les autopistes. Durant la investigació es va determinar que la majoria de les targetes havien estat alterades, i que només 6 eren autèntiques. La fiscalia els acusa d'un delicte de falsificació i tinença de targetes de crèdit, i els demana 6 anys i mig de presó a cadascun.